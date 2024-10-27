Merakla bekleniyordu! Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi ve amblemi belli oldu! Daha önce sloganı belli olan isminin ne olacağı merakla beklenen ve 29 ekimde kuruluş dilekçesi verileceği açıklanan Yavuz Ağıralıoğlu'nun partisinin ismi ve amblemi belli oldu.

İYİ Partiden istifa ederek uzun zamandır yeni parti kurma çalışması yaptığı belirtilen Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi ve amblemi belli oldu. PARTİ'NİN İSMİ MERAKLA BEKLENİYORDU Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya paylaşımına göre Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı siyasi partinin ismi ve amblemi açıkladı. ANAHTAR PARTİ Saymaz'ın haberine göre, Ağıralioğlu'nun partisinin ismi Anahtar Parti olacak. Ayrıca partinin ambleminin de anahtar olması bekleniyor. Saymaz şu paylaşımda bulundu: Yavuz Ağıralioğlu’nun kuracağı partinin adı belli oldu. Partinin adı: Anahtar Parti Kısaltma: A Parti Amblemi: Anahtar Yavuz Ağıralioğlu’nun kuracağı partinin adı belli oldu.

Partinin adı: Anahtar Parti

Kısaltma: A Parti

Amblemi: Anahtar — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 26, 2024

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmış ardından Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmıştı. Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevlerini yürütmüştü. Ağıralioğlu, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ardından 5 yıldır üyesi olduğu İYİ Parti'den istifa etmişti. Haberin Devamı Kaynak:Bölge Gündem Haber Etiketler : A Parti

anahtar

Yavuz Ağıralioğlu

A Parti Genel başkanı

Anahtar Parti 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡