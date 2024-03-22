Xiaomi, uygun fiyatlı telefonunu tanıttı: İşte merak edilen özellikleri…

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefonuna en son eklenen Xiaomi Civi 4 Pro'yu piyasaya sürdü. Akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci yonga seti tarafından desteklenmektedir.
TASARIM VE GÖRÜNTÜLEME:
- 2750 x 1236 piksel çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.55 inç 1.5K mikro kavisli AMOLED ekran.
- 3000 nit, HDR10+, Dolby Vision ve Corning Gorilla Glass Victus 2 korumasının en yüksek parlaklığı.
- Ön ve arkada dört taraflı mikro kavisli tasarıma sahip ultra dar çerçeveler.
- İlkbahar Yabani Yeşil, Yumuşak Sis Pembesi, Esinti Mavisi ve Yıldızlı Siyah renklerde mevcuttur.
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PERFORMANS:
- 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanı ile Snapdragon 8s Gen 3 SoC tarafından desteklenmektedir.
- 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4700mAh pil, 40 dakikada %100'e kadar şarj edebiliyor.
KAMERA:
- Üçlü arka kamera kurulumu: 50MP birincil sensör, 50MP portre + telefoto kamera ve 12MP ultra geniş sensör.
- Çift ön kamera: 32MP ana sensör ve 32MP ultra geniş sensör.
- Leica destekli lensler, OIS ve 8K video kayıt özelliği gibi özellikler.
EK ÖZELLİKLER:
- İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Xiaomi HyperOS.
- Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, stereo hoparlörler ve Dolby Atmos desteği.
- Bağlantı seçenekleri 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve daha fazlasını içerir.