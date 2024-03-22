Xiaomi, uygun fiyatlı telefonunu tanıttı: İşte merak edilen özellikleri… Xiaomi, ailenin en yeni üyesi olan Civi 4 Pro'yu resmi olarak piyasaya sürdü. Xiaomi Civi 4 Pro, Çin'de ilk çıkışını 21 Mart 2024 Perşembe günü yaptı. Bu akıllı telefon, önemli özelliklere sahip. Gelin bu telefonun daha fazla özelliklerine göz atalım…