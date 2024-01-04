Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, son zamların ardından ilk yorum geldi. Memur ve memur emeklileri için yüzde 49,25 zam açıklanmıştı. Zammın ardından Memur-sen Genel Başkanı Yalçın’dan ilk açıklama paylaşıldı.

GELİR VERGİSİ SABİTLENMELİ

Alım gücüne dikkat çeken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, vergi konusunu öne sürdü. Yalçın,

"Kamu görevlilerine ve emeklilerine iyileştirme yapılmalıdır. Giderler artmadan gelirleri artırma rekabetinin sonucunda etiketleri değiştirme yarışına şahit olduk. Kamu görevlilerinin gelir vergilerinin % 15'e sabitlenmesi, alım güçlerinin korunması, kayıplarının önlenmesi gerekmektedir. Kamu Görevlilerine ve Emeklilerine İyileştirme Yapılmalıdır. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranı %2,93 ve yıllık enflasyon %64,77 olarak açıklandı.

Kamu görevlileri ile emeklilerinin 2024 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %29,78 olarak belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereği; Ocak ayında maaş ve ücretlere yapılacak %15 artış ve enflasyon farkı ile birlikte kamu görevlileri ve emeklilerine toplamda %49,25 artış yapılacak. Bu durumda en düşük kamu görevlisi maaşı (bekar) 30,910 ₺ iken en düşük kamu görevlisi emeklisi maaşı ise 14.700 seviyelerinde olacaktır."