Mehmet Şimşek talimat verdi! Yeni vergi paketi TBMM geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından atılan sıkılaştırma önlemleri doğrultusunda TBMM'ye yakında yeni bir vergi paketi gönderilecek.

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Vergi paketi taslağı, vergide eşitlik ve etkinliği artırmayı amaçlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, taslak çalışmaları hakkında, "Çok kazanandan çok, dar gelirliye yük getirmeyecek, kayıt dışılığı önleyecek, vergide etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler yapacağız" diye konuştu.

Taslak, uzun süredir ilgili tüm bölümlerin görüşlerini ve önerilerini de dikkate alarak tamamlandı. Hükümetin ve partinin ilgili organlarında görüşülen taslağın yarın TBMM'ye sevk edilmesi ve bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.