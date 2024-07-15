İslam Memiş altını olanı uyardı: 16 Temmuz en kritik tarih olacak

16 Temmuz ve sonrası için İslam Memiş, ABD verilerinin açıklanmasının ardından altın ve para piyasaları dalgalandı. İslam Memiş altın ile alakalı çok önemli açıklamalar yaptı.

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İslam Memiş altını olanı uyardı: 16 Temmuz en kritik tarih olacak

İslam Memiş, eline nakit geçen ama altın veya gümüş alamayan küçük yatırımcıya yeni bir fırsat sunduğunu belirtti.

Haziran'ı kaçıranlar üzülmesin

İslam Memiş, yeni dolar ve TL edinen yatırımcılara olumlu bir haber verdi. Memiş, "Fed ne zaman faiz indirimlerine başlar, bunun ipuçlarını arayacağız" dedi ve ABD'deki enflasyon verilerinin çok önemli olduğunu, TÜFE ve ÜFE verilerinin küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarını etkilediğini belirtti.

Memiş, ABD'de beklentilerin altında enflasyon rakamlarının gelmesi, Fed'in yılın son çeyreğinde faiz indirim beklentilerini karşılayacağını söyledi. Memiş, ons altında 2416 dolara kadar yükselişin olduğunu belirtti.

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Yeni fırsatlar bu hafta geliyor

Haziran ayında altın ve gümüş almayanların ve yeni TL ve dolar edinenlerin üzüldüğünü belirten İslam Memiş, "Yeni fırsatlar yine karşınıza geliyor." Diğer bir deyişle, önümüzdeki hafta altın ve gümüşte alım fırsatına gireceğiz.

İslam Memiş, ABD enflasyon verisinin beklenenin altında çıkmasına rağmen dolar kurunun içeride gerilemediğini belirtti. Dolar kuru şu anda 33 lira 5 kuruştur, ancak 33 lira üzerine yerleşmek istiyor.

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