Meclis'te olay görüntü! Muhalefet sis bombası attı: Milletvekilinin başına isabet etti! İşte, o görüntüler...

Sırbistan Ulusal Meclisi'nde iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı. Muhalefet üyeleri, protesto amacıyla meşaleler yakarak ve sis bombaları atarak meclis salonunu dumanla kapladı. Bu olay, siyasi gerilimlerin tırmandığı bir ortamda gerçekleşirken, meclis içindeki tartışmaların daha da alevlenmesine neden oldu.

Sırbistan Ulusal Meclisi, Başkan Ana Brnabic yönetiminde Başbakan Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanunu gibi önemli konuları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda toplam 62 madde ele alınacaktı.

GÜVENLİK MÜDAHALESİYLE BAŞLADI

Gündem kabul edildikten sonra, muhalefetteki Yeşil Sol Cephe milletvekillerinden Radomir Lazovic, kürsüye yöneldi. Ancak, parlamento güvenliği hemen müdahale ederek Lazovic'i engelledi. Bu durum, muhalefet ve iktidar milletvekillerinin kürsü bölgesine gelmesiyle birlikte arbede çıkmasına yol açtı.

MİLLETVEKİLLERİNE SİS BOMBASI İSABET ETTİ

Olaylar sırasında muhalefet milletvekilleri meşale yakarak ve sis bombaları atarak meclis salonunu kırmızı, siyah ve beyaz dumanlarla doldurdu. Kavga sırasında bazı milletvekilleri yaralandı. Meclis Başkanı Brnabic, kafasına sis bombası isabet eden bir milletvekilinin hastaneye kaldırıldığını ve bu kişinin beyin kanaması geçirdiğini açıkladı. Ayrıca, bir başka milletvekilinin de benzer bir durumla yaralandığını belirtti. Yaşanan olaylar sonucunda iki milletvekili istifa etti.

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