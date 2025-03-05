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Oyumu Erdoğan'a verdim demişti! İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katıldı

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Oyumu Erdoğan'a verdim demişti! İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katıldı
Millet ittifakını eleştirerek "İyi ki Kılıçdaroğlu kazanmadı, oyumu Erdoğan'a verdim" diyerek İYİ Parti'den istifa eden ve bir süre bağımsız kalan Ankara milletvekili Adnan Beker CHP'ye katıldı.
Oyumu Erdoğan'a verdim demişti! İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katıldı 1 16

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katıldı. Adnan Beker'e rozetini ise grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Oyumu Erdoğan'a verdim demişti! İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katıldı 2 26

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve şaibeli kurultay skandalıyla parti içinde büyük kriz yaşayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler ise söz konusu katılıma tepki gösterdi.

Oyumu Erdoğan'a verdim demişti! İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katıldı 3 36

"CHP ROZETİ İŞPORTAYA DÜŞÜRÜLEMEZ"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker'in partimize katılacağına ilişkin basına yansıyan haberlerin doğru olmamasını umuyorum. Siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık, siyasetin temel taşlarıdır." dedi.

Oyumu Erdoğan'a verdim demişti! İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katıldı 4 46

Salıcı, "14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayına oy vermediğini açıkça beyan eden, Sayın Erdoğan'ı destekleyen, Altılı Masa hakkında "Pursaklar Belediyesi'ni bile yönetemez" gibi sığ ifadeler kullanan Sayın Beker'in Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yaratacaktır. Partimiz, iktidar partisinden beklediğini bulamayanların dönüp dolaşıp geleceği bir son durak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet uğruna bedel ödeyenlerin partisidir. Siyasette büyümeyen küçülür. O nedenle genişlemek gerekir. Ancak bu görüş dahi Sayın Beker'in partimize katılmasını izah etmekte yetersiz kalır. CHP rozeti işportaya düşürülemez." dedi.

Oyumu Erdoğan'a verdim demişti! İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katıldı 5 56

"UTANÇ VERİCİDİR"

Eren Erdem ise, "Partinin binlerce öz evladını ihraç edip, mensup olduğu ittifaka oy vermediğini açıklamış olan Adnan Beker'e rozet takılacağı iddiası, utanç vericidir. Kılıçdaroğlu "partiye sağcıları getirdi" diye yeri göğü inletip; sağcı dahi olamayan; kendi partisinin Cumhurbaşkanı adayına dahi oy vermediğini itiraf eden birine rozet takmak! Bu iddia umarım gerçek olmaz." sözlerini kullandı.

Oyumu Erdoğan'a verdim demişti! İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katıldı 6 66

Eren Erdem Adnan Beker'in rozetinin takılmasının ardından da sosyal medya hesabından, "CHP yönetimine tavsiyem, madem Adnan Beker'e rozet taktınız, bir sonraki rozeti "Çubuk'ta Kemal beyi linç edenlere takın!" Keza aynı şey zaten! Kendi Genel Başkanının seçim kaybetmesi için çalışanları partiye getirmek; ancak "bu çalışmadan memnun olmak" ile mümkündür. Lafın tamamı deliye söylenir." sözleriyle tepki gösterdi.

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