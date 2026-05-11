Özel Pendik Bölge Hastanesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Kariyer Zirvesi’nde Gençlerle Buluştu

Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Sağlık Kariyer Zirvesi” etkinliği, sağlık sektörünün önde gelen kurumlarını ve geleceğin sağlık profesyonellerini bir araya getirdi.

8 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen zirvede, Türkiye’nin önemli sağlık kuruluşlarının temsilcileri öğrencilerle deneyimlerini paylaşırken, Özel Pendik Bölge Hastanesi yöneticileri de etkinlikte deneyimlerini yeni mezunlara aktardı.

İnsan Kaynakları Müdürü Banu Uzunok konuşmasında, sağlık hizmetinin yalnızca tedavi süreçlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak; sağlık sektöründe ekip çalışmasının, iletişim becerilerinin ve öğrenmeye açık olmanın önemine dikkat çekti. Gençlere yönelik mesajında, “Sağlık sadece tedavi değildir; bazen bir kişinin yeniden yürüyebilmesi, bazen güvenli bir doğum, bazen de sistemin sorunsuz işlemesidir.” ifadelerine yer verdi.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Gülay Sürek ise hemşirelik mesleğinin sağlık sistemindeki stratejik rolüne değinerek, gelişen teknolojiye rağmen sağlık çalışanlarına duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirtti. Sürek konuşmasında; multidisipliner yaklaşımın önemine, hemşirelik mesleğinin sağlık hizmetinin merkezindeki yerine ve sağlık çalışanlarının sürekli gelişim göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Zirve boyunca öğrenciler, sektör profesyonelleriyle birebir iletişim kurma fırsatı bulurken; sağlık alanında kariyer planlaması, staj süreçleri, mesleki uzmanlaşma ve sağlık sektörünün geleceği hakkında önemli bilgiler edinme imkânı yakaladı.