Mattia Ahmet Minguizzi kimdir, kim öldürdü, neden öldürüldü

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan 14 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin davası görülmeye devam ederken, vatandaşlar Mattia Ahmet Minguizzi'yi kim öldürdü, neden öldürüldü? diye araştırılmaya devam ediyor.İşte Mattia Ahmet Minguizz'nin biyografisi.

MATTIA AHMET MINGUZZI KİMDİR?

Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul'da, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğludur. Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

MATTIA AHMET MINGUZZI'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ, NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Ahmet Minguzzi'nin ölümü ile ilgili davanın ilk duruşması bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. Duruşma günü ise korkunç bir gelişme yaşandı ve Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırıda bulunuldu. Ailenin avukatı Dr.Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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MATTIA AHMET MINGUZZI OLAYI NEDİR?

İstanbul'da, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrin etrafındaki çitler kırıldı. Kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.