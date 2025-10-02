Marmara Denizi'ndeki deprem fena korkuttu: Uzmanlardan açıklama geldi!

Marmara Denizi'ndeki deprem fena korkuttu: Uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıklarken uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem Uzmanı Süleyman Basa deprem hakkında konuştu. Basa, "Bu öncü bir deprem değil fakat İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz" dedi.

Deprem Uzmanı Süleyman Basa şunları söyledi:

Marmara'da Kuzen Anadolu'nun tabii Batı ucunun geçtiği bir bölge. Bu bölgede zaman zaman depremler oluyor. Son dönemde de daha sıklıkla oluyor. Bugün de beş büyüklüğünde ve altı nokta altı, altı nokta yedi kilometre derinliğinde çok çeşitli bir deprem oldu. Ondan sonra da üç, üç buçuğu geçen artçıları oldu. Demek ki bu deprem bir ana, yani kendi çapına bir deprem. Daha büyük bir deprem bekliyor muyuz diye tabii en büyük soru işareti. Bana göre biraz daha beklemek lazım ama hemen sonrasında artçı olması, demek ki bu depremin o bölgedeki bir fay zonunun hareketlenerek daha sonra da sönümleneceğini gösteriyor. Yani bu şu anda herhangi bir şeyin habercisi değil. Ama tabii Marmara Denizi’nin, biliyorsun Mürefte’de 1912’de Ganos’ta 7.3 büyüklüğünde, bunun daha batısında önemli bir deprem olmuş ve 216 vefat olmuştu. Ama Marmara Çukuru’nun içinde olan bir kaynaklandığını görüyoruz. Marmara Denizi bu bölge, Marmara Çukuru’ndaki Kuzey Anadolu’nun fay zonunun devamı olması münasebetiyle tabii dikkatle izlenmesi gerekir. Özellikle birkaç saat daha böyle beklemek lazım. Şu anda bir şey konuşmak için erken ama ben bunun bir öncü değil de bir deprem olduğunu ve artçılarıyla sönümleneceğini düşünüyorum.

BU BÖLGEDEKİ DEPREMLER NEDEN ARTIYOR?

Marmara Denizi’nde bugüne kadar öğrendiğimiz Kuzey Anadolu Fayı'nın bir özelliği var. Batıya doğru ilerliyor ve bu ilerlemesini de devam ettiriyor. Yani en son Erzurum’la Erzincan’dan başlayan bir süreç ta batıya kadar, İzmit depremi, Düzce depremiyle şimdi geldi, çatlayış Marmara’daki hareketleri. Marmara’nın içinde tek parça mı olacak, üç parça mı olacak. Daha önce Şubat ayındaydı, şimdi Ocak ayındayız sanırım. Altı büyüklüğündeki deprem biraz daha işi kolaylaştırmış gibi görülmekle beraber halen Marmara’nın içinde yedi ve yediden biraz daha büyük deprem olma olasılığı var. Yani bu deprem beş yüz yılda bir olacak depremi azaltır mı azaltmaz mı? Yaklaşık bin tane beşlik deprem olsun ki yedi büyüklüğündeki bir depremin büyüklüğünü alabilsin.

İSTANBUL'DA DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYOR MUYUZ?

Evet, bekliyoruz. Yani biz bunun altında olacağını söyleyebilecek bir bilimsel kanıt hala daha bize göre yok. Bu bölge yedi ve yediden biraz daha büyük deprem üretme potansiyeline sahip. Oradaki fayların uzunluğundan da bakarak çok rahat söyleyebiliriz. Marmara’nın içinden geçen bu hat, yani Kuzey Anadolu’nun doğu ucunda bu tür depremler bekliyoruz. 1912’de 7.3 büyüklüğünde deprem üretti. Marmara’nın içinde de Adalar fayı ve diğer faylarda bir deprem bekleniyor. Burası da Marmara Çukuru’nun tam çukurunun olduğu bir bölgede olan bir fay. Söğüt deprem tabii daha çok hissedilmiştir. İstanbul ve bölgesinde belki bugün Söğüt’ten sonra valilik bir karar alır mı bilmiyorum. Gelecek bir durum yok ama birkaç saat daha gözlemlemek lazım.

