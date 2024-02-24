Marketlerde raflarda görürseniz sakın almayın! Bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Marketlerde ürün etiketlerinde tüketiciyi yanıltan ve kafasını karıştıran ifadelere son veren bir uygulamayı da daha faaliyet soktu. Ürünlerin gerçek lezzetini ve özelliklerini yansıtmayan "... Tadında", "... Lezzeti", "... Keyfi" gibi ibarelerin etiketlerde kullanılmasını yasaklıyor.

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Marketlerde raflarda görürseniz sakın almayın! Bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklandı

Marketlerde yeni dönem başlıyor... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenleme getireceklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksinde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini belirterek “Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Abartılı yazılara yer yok

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, içeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak.

Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, ‘… tadında’, ‘… lezzeti’, ‘... keyfi ” gibi ifadelere müsaade etmeyeceğiz.

Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi ’ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine izin vermeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, ‘dondurma keyfi ’, ‘dondurma lezzeti’ gibi ifadelerle satılamayacak” dedi.

Bakanlığın en önemli görev alanlarından birinin de vatandaşların tarladan sofraya kadar güvenilir gıdaya ulaşımı olduğuna dikkat çeken Yumaklı “ALO 174 Gıda Hattı’mızı kurduk. İhbar ve şikâyete en geç 15 gün içinde cevap veriliyor. Halkımızın, şüphelendiği gıda ürünlerini ve yerlerini ALO 174 veya (0 501 174 0 174) olan WhatsApp İhbar Hattımıza bildirmeleri halk sağlığı açısından büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Bakanlığın en önemli görev alanlarından birinin de vatandaşların tarladan sofraya kadar güvenilir gıdaya ulaşımı olduğuna dikkat çeken Yumaklı “ALO 174 Gıda Hattı’mızı kurduk. İhbar ve şikâyete en geç 15 gün içinde cevap veriliyor. Halkımızın, şüphelendiği gıda ürünlerini ve yerlerini ALO 174 veya (0 501 174 0 174) olan WhatsApp İhbar Hattımıza bildirmeleri halk sağlığı açısından büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde 7.500’den fazla gıda denetçisiyle mesai mefhumu gözetmeksizin denetim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yumaklı, şunları söyledi: 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli gıda denetçilerimiz, halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyor. Sahtekârlara göz açtırmayacağız.

Kaynak: İnternethaber.com

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