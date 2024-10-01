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Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliği koltuğuna resmen oturdu

Mark Rutte, devir teslim töreninin ardından, NATO Genel Sekreterliği koltuğuna resmen oturdu.

Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliği koltuğuna resmen oturdu
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Mark Rutte, devir teslim töreninin ardından, NATO Genel Sekreterliği koltuğuna resmen oturdu.

Mark Rutte (fotoğrafta), NATO Genel Sekreterliğini Jens Stoltenberg'den resmen devraldı. Brüksel'deki NATO karargahında Genel Sekreterliğin Stoltenberg'den Rutte'ye devri için resmi tören düzenlendi.

Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliği koltuğuna resmen oturdu

Brüksel'de NATO Genel Sekreterliği değişikliği nedeniyle devir teslim töreni düzenlendi. NATO Genel Sekreterliğini Jens Stoltenberg'den resmen devralan Mark Rutte, görevine başladı.

Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliği koltuğuna resmen oturdu

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Kaynak:AA

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