Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliği koltuğuna resmen oturdu
Mark Rutte, devir teslim töreninin ardından, NATO Genel Sekreterliği koltuğuna resmen oturdu.
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Mark Rutte, devir teslim töreninin ardından, NATO Genel Sekreterliği koltuğuna resmen oturdu.
Mark Rutte (fotoğrafta), NATO Genel Sekreterliğini Jens Stoltenberg'den resmen devraldı. Brüksel'deki NATO karargahında Genel Sekreterliğin Stoltenberg'den Rutte'ye devri için resmi tören düzenlendi.
Brüksel'de NATO Genel Sekreterliği değişikliği nedeniyle devir teslim töreni düzenlendi. NATO Genel Sekreterliğini Jens Stoltenberg'den resmen devralan Mark Rutte, görevine başladı.
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