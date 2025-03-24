Mansur Yavaş ile DEM Parti arasındaki 'pamuk şeker' gerginliği büyüyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Saraçhane'de yaptığı konuşma sonrası tartışmalar sürerken, Şırnak'ta kutlamalarda görev alan polis memurunun, alana gelen çocuklara pamuk şeker dağıttığı görüntülerin hikayesi ortaya çıktı.

MANSUR YAVAŞ, DEM PARTİ ARASINDSA PAMUK ŞEKER GERGİNLİĞİ

İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu için toplanan kalabalığa seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz." demişti.

BULDAN'DAN YAVAŞ'A SERT TEPKİ

Yavaş'ın kalabalığa yaptığı konuşmadaki ifadeleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken Van Barosu'nun suç duyurusunda bulunduğu Yavaş'a bir tepki de DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan geldi. X hesabından söz konusu konuşmaya ilişkin görüntüleri paylaşan Buldan, "Faşo" ifadesini kullandı.