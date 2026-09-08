Antalya ve Adana’da alevler göğe yükseldi: Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

Antalya’nın Aksu ve Adana’nın Kozan ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Antalya’da alevlerin tehdit ettiği 254 evden 720 kişi tahliye edilirken, Adana’nın Kozan ilçesinde de 40 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkili olduğu Antalya’da yangından yükselen yoğun duman kentin üzerini kaplarken, bölge halkı da traktör ve tankerlerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle her iki ilde de çok sayıda ev tahliye edilirken, yangının yol açtığı yoğun duman Antalya'da kentin üzerini kapladı.

ANTALYA'DA ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETTİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına müdahale kesintisiz sürüyor. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevler nedeniyle bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Antalya Valiliği, alevlerin tehdit ettiği 254 evden 720 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu. Yangın sebebiyle bölgedeki elektrik altyapısı da zarar görürken, 2 bin 97 aboneye elektrik verilemediği bildirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve kontrol altına alma çabalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü açıkladı.

KÖYLÜLERDEN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA TRAKTÖRLÜ DESTEK

Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarına yöre halkı da büyük destek veriyor. Dün gece boşaltılması yönünde anonsların yapıldığı Kızıllı Mahallesi'nde, sabah saatlerinde cami hoparlörlerinden "Yangın havuzu için su taşınacak" çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine harekete geçen onlarca mahalle sakini, traktörleri ve su tankerleriyle helikopter ve arazözlerin su aldığı havuzlara su taşıyarak ekiplere omuz verdi.

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‘SABAHA KADAR UYUMADAN BEKLEDİK"

Babasına ait traktörle köyden havuza su taşıyan üniversite öğrencisi Emine Rana Yaka, “Yardım etmek için buraya su getirdik. Tankerleri akşamdan hazırladık. Evleri boşaltmamızı söylediler ama hayvanlarımız olduğu için boşaltamadık. Sabaha kadar uyumadan bekledik. Camiden anons edilince bütün köy tankerlerini buraya getirdi. Herkesin kendi traktörü, kendi tankeri ve kendi ceplerinden doldurduğu sular" dedi.

"BİRÇOK VATANDAŞIMIZ HAYVANLARI İÇİN EVLERİNİ BOŞALTAMADI"

Kızıllı Mahallesi'nde cami imamı Fevzi Karakuş, “Vatandaşımıza dün evlerini boşaltmaları için anons yaptık. Birçok vatandaşımız hayvanları için evlerini boşaltamadı. Bugün de su tankerleri olanların yangın bölgesine gelmesi anonsunu yaptık. Sağ olsun vatandaşlarımız da kendi imkanlarıyla destek veriyor" diye konuştu.Traktörüyle su taşıyan Nuri Uğurlu, “Buraya ormanlarımızı kurtarmaya geldik. Kendi imkanlarımızla buraya kadar geldik. Köyün imamı camiden havuzun boşaldığını anons etti. Hepimiz aynı köydeniz" ifadelerini kullandı.

ALEVLERDEN ETKİLENEN 105 KÖPEK NAKLEDİLDİ

Orman yangını ağaçlar, evler ve insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT ekipleri AFAD koordinasyonundaki çalışmalara destek verirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi de kapılarını alevlerden ve yoğun dumandan etkilenen hayvanlara açtı. Yangın nedeniyle tahliye edilen Aksu Hayvan Barınağı'ndaki köpekleri kurtarmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerleri gece boyu yoğun çaba harcadı.

Aksu Hayvan Barınağı'nda bulunan 105 köpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi. Tedavi ve bakıma ihtiyaç duyan hayvanlar da yine vatandaşlar tarafından geçici bakımevine getirildi. Burada oksijen desteği sağlanan hayvanların sağlık durumları, görevli veteriner hekimler tarafından yakından takip edildi. Gözleri dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerleri yanan hayvanların da tedavi ve bakımı gerçekleştirildi.

ADANA KOZAN'DA İKİ FARKLI NOKTADA YANGIN

Adana'nın Kozan ilçesinde ise ekipler iki farklı noktada yükselen alevlerle mücadele ediyor. Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan orman yangınına; 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 55 arazöz, 14 su tankeri, 1 TOMA ve 476 personelle devasa bir müdahale gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sürerken bölgedeki 40 ev önlem amacıyla tahliye edildi.

Ekipler Doğanalanı'ndaki alevlere müdahale ederken, Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da dumanlar yükseldi. Bölgeye sevk edilen takviye ekipler, bu noktadaki yangını da kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalara başladı.

Öte yandan, dün kontrol altına alınan Karaisalı (Çorlu Mahallesi) ve Feke (Mahsurlu Mahallesi) yangınları ile bugün kontrol altına alınan Kozan Düzağaç yangınlarında toplam 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

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