Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi semt pazarını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti dertlerini dinledi

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, seçim çalışmaları kapsamında Esenkent semt pazarını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti dertlerini dinledi.

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Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi semt pazarını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti dertlerini dinledi

Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi Esenkent semt pazarında pazarcı esnafı ve pazar müşterileriyle sohbet edip talepleri dinledi.

EKŞİ "YAŞAMIN DÖNEN ÇARKINDA PAZARCI ESNAFI BIR MIHENK TAŞIDIR"

Ekşi, pazarcı esnafıyla empati kurmak için pazar tezgahının başına geçerek ıspanak ve domates satan Ekşi,pazarcı esnafının,soguk sicak demeden, yaşamın çarkında zor şartlarda çalıştıklarını, yaşamın göstergelerinden önemli mihenk taşı olduğunun altını çizdi.

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EKŞİ, VATANDAŞ VE ESNAFIA SOHBET ETTİ SIKINTILARINI DİNLEDİ

Cumhur İttifakı AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, seçim çalışmaları kapsamında Esenkent semt pazarını ziyaret etti. Pazar sokaklarında dolaşan Ekşi, vatandaş ve esnafla sohbet ederek sıkıntılarını dinlendi. 31 Mart yerel seçimleri için destek isteyen Kadem Başkan, büyük ilgiyle karşılandı. Renkli görüntülere sahne olan ziyarette Pazar tezgahın başına geçen Ekşi, vatandaşlara ıspanak ve domates sattı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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