Malatya'nın Kale ilçesinde 3 günlük aradan sonra okullar bugün açıldı!
Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve 3 gün tatil edilen 21 okulda eğitim, onarım çalışmalarının ardından yeniden başladı.
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Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve 3 gün tatil edilen 21 okulda eğitim, onarım çalışmalarının ardından yeniden başladı.
Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve 3 gün tatil edilen 21 okulda eğitim, onarım çalışmalarının ardından yeniden başladı.
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