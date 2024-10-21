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Malatya'nın Kale ilçesinde 3 günlük aradan sonra okullar bugün açıldı!

Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve 3 gün tatil edilen 21 okulda eğitim, onarım çalışmalarının ardından yeniden başladı.

Malatya'nın Kale ilçesinde 3 günlük aradan sonra okullar bugün açıldı!
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Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve 3 gün tatil edilen 21 okulda eğitim, onarım çalışmalarının ardından yeniden başladı.

Malatya'nın Kale ilçesinde 3 günlük aradan sonra okullar bugün açıldı!

Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve 3 gün tatil edilen 21 okulda eğitim, onarım çalışmalarının ardından yeniden başladı.

Malatya'nın Kale ilçesinde 3 günlük aradan sonra okullar bugün açıldı!

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Kaynak:AA

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