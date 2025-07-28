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Malatya'da korkunç olay: Yem makinesine düşerek feci şekilde can verdi!

Malatya'da korkunç olay: Hayvanlarına yem vermek isteyen Hasan Şahin, ahırda çalışır durumdaki yem makinesine düşerek feci şekilde can verdi...

Malatya'da korkunç olay: Yem makinesine düşerek feci şekilde can verdi!
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Malatya'da korkunç olay: Hayvanlarına yem vermek isteyen Hasan Şahin, ahırda çalışır durumdaki yem makinesine düşerek feci şekilde can verdi...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Hasan Şahin (62), yem makinesine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün (27 Temmuz) akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Tohma Mahallesi'nde meydana geldi.

Malatya'da korkunç olay: Yem makinesine düşerek feci şekilde can verdi!

YEM MAKİNESİNE DÜŞTÜ

İddiaya göre, hayvanlarına yem vermek isteyen Hasan Şahin, ahırda çalışır durumdaki yem makinesine düştü.

Durumu fark eden aile bireyleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Malatya'da korkunç olay: Yem makinesine düşerek feci şekilde can verdi!

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hasan Şahin'in vefat haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Malatya'da korkunç olay: Yem makinesine düşerek feci şekilde can verdi!

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Hasan Şahin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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