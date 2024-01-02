Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!

Malatya'da yolcu otobüsü seyir halinde kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken 36 kişi yaralandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!

Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde D300 karayolu üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!

Kayseri'den Malatya'ya giden Y.K. kontrolündeki Medine Turizm'e ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan otobüse, arkadan gelen 06 CHL 767 plakalı PTT'ye ait kamyon çarptı. Kazada otobüs şoförü ile toplam 1'i ağır 36 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Kılıç, “Malatya Akçadağ ilçesi Develi mevkiisin de meydana gelen yolcu otobüsü ve kamyonun karıştığı trafik kazasında 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 36 kişi ise yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ne yaptın Hadise! 2023’ün son pozunu verdi, olay olduNe yaptın Hadise! 2023’ün son pozunu verdi, olay oldu

Emekliye dev promosyon müjdesi! O banka emekliye servet veriyorEmekliye dev promosyon müjdesi! O banka emekliye servet veriyor

2024 yılında kaç gün tatil yapacağız? Resmi tatiller 2024 takvimi2024 yılında kaç gün tatil yapacağız? Resmi tatiller 2024 takvimi

Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı anlattıEmre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı anlattı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı anlattı
Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı anlattı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldırmıştı! O Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı!
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldırmıştı! O Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı!
Naci Görür o fay hattına dikkat çekti: O şehir fay üstüne kurulmuş
Naci Görür o fay hattına dikkat çekti: O şehir fay üstüne kurulmuş
Şehitler için milli yas isteyen Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndan vur patlasın çal oynasın yılbaşı gece eğlencesi
Şehitler için milli yas isteyen Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndan vur patlasın çal oynasın yılbaşı gece eğlencesi
Son Haberler
Ne yaptın Hadise! 2023’ün son pozunu verdi, olay oldu
Ne yaptın Hadise! 2023’ün son pozunu verdi, olay oldu
Seçim süreci resmen başladı! Seçimlere bakın hangi partiler girebilecek!
Seçim süreci resmen başladı! Seçimlere bakın hangi partiler girebilecek!
Dünyayı sarsan suikast girişimi! Güney Kore’ ana muhalefet liderine bıçakla saldırı! Boynundan yaralandı!
Dünyayı sarsan suikast girişimi! Güney Kore’ ana muhalefet liderine bıçakla saldırı! Boynundan yaralandı!
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!
31 Mart 2024 yerel seçimleri için süreç başladı! YSK yarın ilan edecek
31 Mart 2024 yerel seçimleri için süreç başladı! YSK yarın ilan edecek
Japonya'dan sonra bir depremde Türkiye Tunceli'de! AFAD deprem büyüklüğünü açıkladı!
Japonya'dan sonra bir depremde Türkiye Tunceli'de! AFAD deprem büyüklüğünü açıkladı!
Çok Okunanlar
Naci Görür o fay hattına dikkat çekti: O şehir fay üstüne kurulmuş
Naci Görür o fay hattına dikkat çekti: O şehir fay üstüne kurulmuş
Filistin'e destek yürüyüşüne katılan vatandaş darp edildi!
Filistin'e destek yürüyüşüne katılan vatandaş darp edildi!
İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni yılın ilk bebeğine ziyaret!
İstanbul Valisi Davut Gül'den yeni yılın ilk bebeğine ziyaret!
Esenyut’taki intihar girişimi trafiği felç etti!
Esenyut’taki intihar girişimi trafiği felç etti!
Ünlü zincir marketten yeni yılın ilk vukuatı! Ürünün fiyatı kasada başka, rafta başka çıktı!
Ünlü zincir marketten yeni yılın ilk vukuatı! Ürünün fiyatı kasada başka, rafta başka çıktı!
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmüştü! Dilan Polat'tan yeni haber var!
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmüştü! Dilan Polat'tan yeni haber var!
Yorumlananlar
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!