Lütfü Savaş, Özgür Özel arasındaki gerilim büyüyor: Özel hakkında suç duyurusu!

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecindeki seçimlerin iptali için dilekçe veren eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kendisini hedef gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davaya ilişkin Özgür Özel'in kamuoyuna yaptığı açıklamaların "hak arama özgürlüğünü engellemeye ve yargı sürecine etki etmeye yönelik" olduğu belirtildi.

Savaş'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan dilekçede, Özel'in Silivri Cezaevi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Savaş'ı hedef aldığı, ayrıca Özel'in "Gün gelir hesabı sorulur, gün gelir fitil fitil burnundan getirilir. Biz de vakti geldiğinde ona dava açarız" ve "O şahıs Özgür Özel'i yakından tanımıyor, ona Özgür Özel'i yakından tanıtacağım" ifadeleriyle tehditte bulunduğu ifade edildi.

Açıklamaların suç teşkil ettiği belirtilerek, Özel hakkında ‘tehdit', ‘hakaret', ‘yargı görevini etkilemeye teşebbüs' ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

