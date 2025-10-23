Bakanlık, o markaları kara listeye aldı: O, 3 ilimizde vatandaşa sucuk diye bakın ne yedirmişler!

SUCUK YERİNE DİL YEDİRMİŞLER

Bakanlığın analiz sonuçlarına göre, Afyonkarahisar, Kütahya ve Aksaray illerinde üretilen bazı sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat (baş, dil, taşlık) kullanıldığı belirlendi. Afyonkarahisar merkezli Afyon Keyf-i Sucuk, Tütüncüoğlu, Soylutürk, Güç Birliği ve Kocatürk gibi markaların ürünlerinde dana eti yerine bu maddelerin kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık, bu ürünlerin parti numaralarıyla birlikte tam listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımladı.