Bakanlık, o markaları kara listeye aldı: O, 3 ilimizde vatandaşa sucuk diye bakın ne yedirmişler!

Bakanlık, o markaları kara listeye aldı: O, 3 ilimizde vatandaşa sucuk diye bakın ne yedirmişler!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda Afyonkarahisar, Kütahya ve Aksaray illerinde üretilen bazı sucuklarda bakın ne buldu...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda Afyonkarahisar, Kütahya ve Aksaray illerinde üretilen bazı sucuklarda kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı tespit edildi.

Afyonkarahisar merkezli markalar listede öne çıkarken, bakanlık hileli ürünlerin tam listesini guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı gıda denetimlerinin ardından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. 22 Ekim 2025 tarihli listede özellikle sucuklardaki hileli üretimler dikkat çekti.

SUCUK YERİNE DİL YEDİRMİŞLER

Bakanlığın analiz sonuçlarına göre, Afyonkarahisar, Kütahya ve Aksaray illerinde üretilen bazı sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat (baş, dil, taşlık) kullanıldığı belirlendi. Afyonkarahisar merkezli Afyon Keyf-i Sucuk, Tütüncüoğlu, Soylutürk, Güç Birliği ve Kocatürk gibi markaların ürünlerinde dana eti yerine bu maddelerin kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık, bu ürünlerin parti numaralarıyla birlikte tam listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımladı.

HİLE SADECE SUCUKTA DEĞİL

Denetim sonuçlarına göre hileli ürünler sadece et grubuyla sınırlı kalmadı.Bazı ürünlerde şu uygunsuzluklara rastlandı:

*Tarhanada yasaklı gıda boyası,
*Kıymalı kol böreği ve dana köftede sakatat eti,
*Baharatlarda yabancı madde,
*Balda taklit ürün,
*Lahmacun harcında ise kanatlı eti.

HALK SAĞLIĞI TEHLİKESİNE DİKKAT

Bakanlığın açıkladığı veriler, gıda üretiminde halk sağlığını tehlikeye atan uygulamaların sürdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, bu tür ürünlerin uzun vadede bağışıklık sistemini zayıflatabileceği, alerjik reaksiyonlara ve sindirim sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilere etiketleri dikkatle incelemeleri çağrısında bulunarak, gıda güvenliğini tehlikeye atan üreticilere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.

