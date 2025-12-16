Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yolladı: Tutuklanan o, öğretmen bakın nasıl savunma yaptı?

  1. Anasayfa
Ankara'da bir lisede okuyan kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna gönderdiği müstehcen fotoğrafla gündem olan beden eğitimi öğretmeni "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanırken ortaya çıkan ifadesi dikkat çekti...

Ankara'da bir lisede okuyan kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderdiği iddia edilen 52 yaşındaki beden öğretmeni "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı. Öğretmen polise verdiği ifadede, fotoğrafı sevgilisine göndermek isterken, yanlışlıkla öğrencilerin bulunduğu gruba gönderdiğini söyledi.

Ankara'da lisede kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderdiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni N.Ş. (52), 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.Sincan ilçesindeki bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeni N.Ş.'nin, okulun kız voleybol takımı sporcularının bulunduğu WhatsApp grubuna müstehcen içerikli fotoğraf gönderdiği ileri sürüldü. Velilerin şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"SEVGİLİSİNE GÖNDERMEK İSTERKEN HATA YAPTIM"

Soruşturma kapsamında öğretmen gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, fotoğrafı sevgilisine göndermek isterken, yanlışlıkla öğrencilerin bulunduğu gruba gönderdiğini söylediği belirtildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

