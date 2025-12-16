Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yolladı: Tutuklanan o, öğretmen bakın nasıl savunma yaptı? Ankara'da bir lisede okuyan kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna gönderdiği müstehcen fotoğrafla gündem olan beden eğitimi öğretmeni "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanırken ortaya çıkan ifadesi dikkat çekti...