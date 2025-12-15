Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Cemevi' iftiralarına ateş püskürdü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Boraltan faciasının CHP'nin kara lekesi olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "CHP, Türk dünyasına hala şaşı bakmayı sürdürmektedir.​" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alevi canlarımızla ilgili partimize iftiraları bühtandan öte apaçık bir provokasyondur" dedi.



Başkan Erdoğan, "Son olarak şu müjdeyi de sizlerle paylaşmak isterim" deyip "Bu kapsamlı vizyon belgesini hayata geçirebilmek gayesiyle bir düşünce ve araştırma merkezini kurmayı planlıyoruz. Merkezimizin Türk dünyasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Erdoğan konuşmasında, "2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır. COP31 zirvesiyle ülkeleri Antalya'da, Temmuz'da NATO zirvesi'ni Ankara'da yapacağız. Türk Dünyası zirvesini de Türkiye'de yapacağız. Türk dünyası Balkanlardan Hazar'a uzanan geniş coğrafyada düşünen, üreten ve yön veren bölge olma potansiyeline sahiptir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Partimizin Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin tanıtım töreninde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün aynı zamanda UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi gününü idrak ediyoruz. Tüm kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü kutlu olsun.

Son 2 asrımız sadece milletimiz için değil, bütün Türk dünyası için zorluklarla, sıkıntılarla, çileler ve işgallerle geçti. Kültür coğrafyamızın pek çok bölgesinde inanç değerleri, dilleri yasaklandı, halklar parçalandı.

"TEK PARTİ DÖNEMİNDE DE YASAKLANDI"

Türklerin birbiriyle kucaklaşmaması için tüm yollar denendi. Kimliğini savunan, değerlerini koruyan münevverler Turancılıkla suçlanarak ya sürgün edildi ya darağaçlarının kurbanı oldu. Türk dünyasının varlığından bahsetmek sadece sınırlarımız ötesinde değil, 1940'ların tek parti döneminde de yasaklanmıştı.

"TÜRKİYE'NİN TARİHİNE GEÇMİŞ BİR KARA LEKEDİR"

Tek parti döneminde Türkiye dışında da Türk var demek suç sayılıyor, tabutlukta işkence görmek anlamına geliyordu. Boraltan faciası CHP'nin Türkiye'nin tarihine geçmiş bir kara lekesidir. Boraltan faciası hem milletimizin hem Azerbaycan Türklerinin iyileşmesi uzun yıllar açan derin yaralar açmıştır. CHP, Türk dünyasına hala şaşı bakmayı sürdürmektedir.

"MİLLETİMİZİ MAHCUP ETTİLER, UTANDIRDILAR"

Karabağ'ın 44 gün süren vatan muharebesinde bunu bir kez daha gördük. Türkiye'yi Azerbaycan'a destek vermekle suçladılar. CHP'nin dış politikasını yöneten isim çıktı. Tıpkı 1945 yılında Boraltan faciasında olduğu gibi Karabağ'ın azatlık mücadelesinde milletimizi mahcup ettiler, utandırdılar.

"86 MİLYONUN KARDEŞLİĞİNİ KUNDAKLAMA TEŞEBBÜSÜDÜR"

CHP bu. Başka bir şey beklemeyin. Evet, son yıllarda yaşadığımız iki önemli meselede de CHP’nin tavrı bu oldu. Yeni genel başkanın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, elinde binlerce soydaşımızın kanı olan Baas diktasını sekülerlik üzerinden aklamaya çalışması, daha ileri giderek CHP ile Baas rejimi arasında özdeşlik kurması, bu zihniyetin halen devam ettiğinin işaretidir. Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları ise bühtandan öte apaçık bir provokasyondur, 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Partimize oy veren milyonlarla birlikte Alevi vatandaşlarımızı da derinden yaralayan bu çirkin yakıştırmaları biz reddediyoruz.

"BU BÜYÜK ÜLKEYİ İÇİNE KAPATTILAR"

Türkiye'yi soydaşlarıyla birlikte gönül coğrafyasındaki tüm kardeşlerinden, bütün dünyadan izole ederek yönetmeye çalışanlar bu büyük ülkeyi içine kapattı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar sınırlarımız dışındaki Türklerle yeterince ilgilenilmedi. Bu ilgisizliğe son veren Özal olmuştur. 1990'ların hemen başında Sovyetlerin dağılmasıyla yeni bir dönem başladı. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığına kavuşurken, tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. 1992 senesinde Türkiye'nin girişimleriyle Türk Dili Konuşan Ülkeler devlet başkanı zirveleri düzenlenmeye başladı.

Merhum Özal'dan sonra rahmetli Demirel de büyük önem vermiştir. Bu mücadelenin bayraktarlığını son nefesine kadar Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin kurucusu rahmetli Alparslan Türkeş yapmıştır.

VİZYON BELGESİ: EKONOMİK STRATEJİLER BELKEMİĞİ

34 yıllık süreçte Türk devletleri olarak pek çok alanda geçmişle kıyas dahi yapılamayacak sıkı bağlar geliştirdik. TİKA, Maarif Vakfı, Diyanet Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla yeni köprüler kurduk.

Bugün bu çabaları çok daha güçlü şekilde geleceğe taşıyacak yeni bir adım atıyoruz. Türk halkılarının birikimini, tecrübesini aynı ufukta buluşturan bu belge gelecek yüz yılın inşasında önemli bir belge niteliğindedir. Vizyon belgemizi 6 lehçede ve ortak alfabe ile hazırladık. Türk dünyasında birlik ve beraberliği pekiştirme iradesinin en somut göstergesidir. Belge hazırlanırken uluslararası anlaşmaları, işbirliklerini, küresel gelişmeleri dikkate aldık.

Vizyon belgemiz 61 alt başlıkta bütüncül bir yaklaşım geliştiriyor. Ekonomik entegrasyondan kültürel işbirliklerine, enerji güvenliğinden ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede düzenlenmiş bölümler Türk devletlerinin potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyor.

Belgenin bir diğer önemli yönü, kapsamlı kurumsal yapılanma teklifidir. Bu adımlar sayesinde işbirlikleri daha sistematik çerçeveye kavuşacak, alınan kararlar daha etkin şekilde hayata geçirilecektir. Ekonomik alandaki stratejiler vizyon belgemizin belkemiğini oluşturmaktadır.

Ulaştırma ve lojistik stratejileri de bu vizyonun önemli halkalarındadır. Bakü'den Nahçıvan'a uzanan koridor Türk devletleri arasındaki ticaret akışını hızlandıracaktır.

Dil, tarih, edebiyat ve sanat alanlarındaki katmanlı çalışmalar, kültürel bağların sıkı tutulmasına katkı sağlayacaktır. Belgenin güvenlik perspektifi ise bölgesel barışın pekiştirilmesine yönelik detaylı plan yer alıyor.

Türk dünyası olarak güçlenen birlikteliğimizi tüm insanlığın barış, huzur ve dayanışmasının güçlenmesi olarak görüyoruz. Çevre, iklim, sürdürülebilirlik başlıkları ayrıntılı bir şekilde belge ele alındı.

En dikkat çekici yanı dil ve kültürel ortaklığa dayalı genişleyen bir ufka sahip olmasıdır. Türk dünyasının etki alanını genişleten bir bakış açısı ortaya koyuyoruz.

Vizyon belgemizin ayırt edici yönlerinden birisi işbirliğini artıracak somut öneriler ortaya koymasıdır.

SON OLARAK ŞU MÜJDEYİ DE PAYLAŞMAK İSTİYORUM: BİR DÜŞÜNCE VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURMAYI PLANLIYORUZ

Son olarak şu müjdeyi de sizlerle paylaşmak isterim: Bu kapsamlı vizyon belgesini hayata geçirebilmek gayesiyle bir düşünce ve araştırma merkezini kurmayı planlıyoruz. Merkezimizin Türk dünyasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz 2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır. COP 31 zirvesi vesilesiyle 200'e yakın ülkeyi Antalya'mızda ağırlayacağız. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesine de ev sahipliği yapacağız.

Türk dünyası olarak bizi birbirimize bağlayan sadece tarih kitaplarında okuduğumuz satırlar değildir. Bizleri bir arada tutan aynı semaya bakan gözlerin, aynı rüzgarı hisseden gönüllerin kardeşliğidir. Her ziyaretimizde, her zirvemizde şunu çok net görebiliyoruz: Türk dünyası, Balkanlardan Hazar'a, oradan Taşkent'e, Bişkek'e kadar uzanan geniş coğrafyada düşünen, üreten ve yön veren bir merkez olma potansiyeline ziyadesiyle sahiptir. Bu potansiyeli harekete geçirecek irade, azim, vizyon ve cesaret de Türk dünyası liderlerinde ve halklarında hamdolsun fazlasıyla vardır. Biz bunun için samimiyetle çalışmaya inşallah devam edeceğiz.

AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi ile bugün işte bu yönde kıymetli bir adım atıyor, kararlılığımızı çok net ortaya koyuyoruz. Bugünkü organizasyona özellikle birinci derecede emeği geçen Genel Başkan Yardımcım Kürşat Zorlu kardeşimi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Tabii bu organizasyona gerçekten Türk devletlerinden iştirak eden tüm kardeşlerime huzurunuzda teşekkür ediyorum. Malum; biriz, beraberiz, iriyiz, hep birlikte kardeşiz ve bugün bunu sizlerle beraber yaşadık.

