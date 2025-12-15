Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri RTÜK'ü ayağa kaldırdı!

Evrim Akın hakkında dikkat çeken iddialarla gündeme gelen Asena Keskinci'nin oynadığı Jasmine dizisini RTÜK, müstehcen sahneler nedeniyle incelemeye aldı...

Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla magazin gündemini sarsan Asena Keskinci'nin başrolünde olduğu Jasmine dizisinin müstehcen sahneleri RTÜK'ün radarına girdi.

EVRİM AKIN'LA İLGİLİ BOMBA İDDİALARDA BULUNMUŞTU

2007-2010 yılları arasında yayımlanan 'Bez bebek' dizisinde birlikte rol alan ikiliden Asena Keskinci, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla gündemi sarsmış; Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Keskinci, anne ve babasının boşanma sebebi olarak da Akın'ı işaret etmişti.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞDI

Magazin dünyası bu iddiaları tartışırken Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı Jasmine dizisinin ilk bölümünde yer alan +18 sahneler tepki çekti. Eleştiriler ve şikayetler sonrası RTÜK harekete geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bez Bebek ile tanınan oyuncu Asena Keskinci'nin başrolde olduğu Jasmine dizisi hakkında RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır."RTÜK açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:"RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Haberin Devamı

"AİLE YAPIMIZI ZEDELEYEN..."

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır. Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."

Şok iddia gündemde: Galatasaray Singo'yu gözden çıkardı mı?

Tapu işlemleri için 15 gün: O günden sonra fiyatı 3 kat artacak!

Hatay’da deprem! AFAD'dan açıklama geldi!