Lazio ve Immobile ile anlaşma tamam: İstanbul'da imzalar atılacak!

Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma tamamlarken imzaları atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

YAYINLAMA
Google News
Lazio ve Immobile ile anlaşma tamam: İstanbul'da imzalar atılacak!

Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma tamamlarken imzaları atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Beşiktaş, Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı. 34 yaşındaki İtalyan santrafor, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip, Beşiktaş ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Lazio ve Immobile ile anlaşma tamam: İstanbul'da imzalar atılacak!

Siyah-beyazlılardan son olarak Ciro Immobile hamlesi geldi. Övünç Özdem'in haberine göre, Beşiktaş, Immobile ve kulübü Lazio ile anlaşma sağladı.

34 yaşındaki Immobile, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş'a iki yıllık imza atacak.

Lazio ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden deneyimli santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Lazio ve Immobile ile anlaşma tamam: İstanbul'da imzalar atılacak!

Lazio'da geçen sezon 43 maçta süre bulan Immobile, 11 kez gol sevinci yaşadı.

Emekliye en büyük müjde İş Bankası’ndan! 12 bin TL ödeme yapılacakEmekliye en büyük müjde İş Bankası’ndan! 12 bin TL ödeme yapılacak

Metro İstanbul'dan önemli açıklama: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi!Metro İstanbul'dan önemli açıklama: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi!

Adana'da başıboş köpek dehşeti: Vücudu parçalanan çocuk ölüm kalım savaşı veriyor!Adana'da başıboş köpek dehşeti: Vücudu parçalanan çocuk ölüm kalım savaşı veriyor!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
EURU 2024 Finallerine gölge düştü! Hileli maç diye maçın tekrarı istendi
EURU 2024 Finallerine gölge düştü! Hileli maç diye maçın tekrarı istendi
IFFHS, Dünyanın en iyi takımlar sıralama listesini yayınladı: Türk takımları kaçıncı sırada?
IFFHS, Dünyanın en iyi takımlar sıralama listesini yayınladı: Türk takımları kaçıncı sırada?
Bu bir Türkiye rekoru! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın dudak uçuklatacak bonservis bedelini belirledi
Bu bir Türkiye rekoru! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın dudak uçuklatacak bonservis bedelini belirledi
Arda bu habere çok üzülecek!
Arda bu habere çok üzülecek!
Son Haberler
Lazio ve Immobile ile anlaşma tamam: İstanbul'da imzalar atılacak!
Lazio ve Immobile ile anlaşma tamam: İstanbul'da imzalar atılacak!
Emekliye en büyük müjde İş Bankası’ndan! 12 bin TL ödeme yapılacak
Emekliye en büyük müjde İş Bankası’ndan! 12 bin TL ödeme yapılacak
Metro İstanbul'dan önemli açıklama: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi!
Metro İstanbul'dan önemli açıklama: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi!
Adana'da başıboş köpek dehşeti: Vücudu parçalanan çocuk ölüm kalım savaşı veriyor!
Adana'da başıboş köpek dehşeti: Vücudu parçalanan çocuk ölüm kalım savaşı veriyor!
A Milli takımın elenmesini Avrupa basını manşetlerine böyle taşıdı! 'Türkiye başı dik bir şekilde veda etti'
A Milli takımın elenmesini Avrupa basını manşetlerine böyle taşıdı! 'Türkiye başı dik bir şekilde veda etti'
Real Madrid'in Arda Güler'ABD kampına neden dahil etmediği belli oldu!
Real Madrid'in Arda Güler'ABD kampına neden dahil etmediği belli oldu!
Çok Okunanlar
Kavrulacağız, sıcaklıklar 42 dereceye çıkacak: 8 Temmuz 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Kavrulacağız, sıcaklıklar 42 dereceye çıkacak: 8 Temmuz 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Emeklileri sevindirecek haber! En düşük emekli maaşı 12 bin TL'mi olacak?
Emeklileri sevindirecek haber! En düşük emekli maaşı 12 bin TL'mi olacak?
Bugün altın fiyatları kaç lira? Altın düşer mi yükselir mi? 8 Temmuz 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları kaç lira? Altın düşer mi yükselir mi? 8 Temmuz 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
IFFHS, Dünyanın en iyi takımlar sıralama listesini yayınladı: Türk takımları kaçıncı sırada?
IFFHS, Dünyanın en iyi takımlar sıralama listesini yayınladı: Türk takımları kaçıncı sırada?
“Türkiye’ye daha çok saygı duyulacak”, bu sözler Montella’ya ait…
“Türkiye’ye daha çok saygı duyulacak”, bu sözler Montella’ya ait…
Teşekkürler Milli Takım: Ay-Yıldızlılar, turnuvaya çeyrek finalde veda etti
Teşekkürler Milli Takım: Ay-Yıldızlılar, turnuvaya çeyrek finalde veda etti
Yorumlananlar
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!