Metro İstanbul'dan önemli açıklama: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi!

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldiğini duyurdu.

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Metro İstanbul'dan önemli açıklama: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi!


Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandığı belirtildi.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama meydana geldi.

Metro İstanbul'dan önemli açıklama: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi!

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Metro İstanbul'dan önemli açıklama: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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