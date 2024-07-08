Metro İstanbul'dan önemli açıklama: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi!



Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandığı belirtildi.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama meydana geldi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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