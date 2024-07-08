Adana'da başıboş köpek dehşeti: Vücudu parçalanan çocuk ölüm kalım savaşı veriyor!

Adana'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki bir çocuk, biranda başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Adana'da başıboş köpek dehşeti: Vücudu parçalanan çocuk ölüm kalım savaşı veriyor!

Adana'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki bir çocuk, biranda başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, ağır yaralandı. Küçük çocuğun hali yürekleri burktu.Sokaklarda adeta kol gezmeye başlayan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi Adana'da eklendi. Olay, 5 Haziran'da saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi.

Adana'da başıboş köpek dehşeti: Vücudu parçalanan çocuk ölüm kalım savaşı veriyor!

OYUN OYNARKEN DEHŞETİ YAŞADI

Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Haşmet, yere yığıldı.

Haşmet'in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı. Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı.

Adana'da başıboş köpek dehşeti: Vücudu parçalanan çocuk ölüm kalım savaşı veriyor!

Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da başıboş köpek dehşeti: Vücudu parçalanan çocuk ölüm kalım savaşı veriyor!

HASTANEDE ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Her yeri delik deşik olan Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Merve Özbey'den skandal hareket: Konser alanındaki binlerce kişiyi bırakıp, şehri terk ettiMerve Özbey'den skandal hareket: Konser alanındaki binlerce kişiyi bırakıp, şehri terk etti

Sen misin beni kovan! Öyle bir şey yaptı ki gündem oldu!Sen misin beni kovan! Öyle bir şey yaptı ki gündem oldu!

Emeklileri sevindirecek haber! En düşük emekli maaşı 12 bin TL'mi olacak?Emeklileri sevindirecek haber! En düşük emekli maaşı 12 bin TL'mi olacak?

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sen misin beni kovan! Öyle bir şey yaptı ki gündem oldu!
Sen misin beni kovan! Öyle bir şey yaptı ki gündem oldu!
D-100 Karayolu'nda araçlar birbirine girdi: Zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
D-100 Karayolu'nda araçlar birbirine girdi: Zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
Teşekkürler Türkiyem, Helal olsun çocuklar: 7 Temmuz 2024 Pazar tüm gazete manşetleri
Teşekkürler Türkiyem, Helal olsun çocuklar: 7 Temmuz 2024 Pazar tüm gazete manşetleri
Adana adliyesini karıştıran olay: Hakimin stajyer öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu, iddiası!
Adana adliyesini karıştıran olay: Hakimin stajyer öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu, iddiası!
Son Haberler
Emekliye en büyük müjde İş Bankası’ndan! 12 bin TL ödeme yapılacak
Emekliye en büyük müjde İş Bankası’ndan! 12 bin TL ödeme yapılacak
Metro İstanbul'dan önemli açıklama: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi!
Metro İstanbul'dan önemli açıklama: Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi!
Adana'da başıboş köpek dehşeti: Vücudu parçalanan çocuk ölüm kalım savaşı veriyor!
Adana'da başıboş köpek dehşeti: Vücudu parçalanan çocuk ölüm kalım savaşı veriyor!
Merve Özbey'den skandal hareket: Konser alanındaki binlerce kişiyi bırakıp, şehri terk etti
Merve Özbey'den skandal hareket: Konser alanındaki binlerce kişiyi bırakıp, şehri terk etti
Seçil Erzan sonunda her şeyi itiraf etti! Mahkemeye yazdığı mektupta her şey tek tek açıkladı
Seçil Erzan sonunda her şeyi itiraf etti! Mahkemeye yazdığı mektupta her şey tek tek açıkladı
Bingöl'de feci kaza: Devrilen otobüsde 14 kişi yaralandı
Bingöl'de feci kaza: Devrilen otobüsde 14 kişi yaralandı
Çok Okunanlar
Kavrulacağız, sıcaklıklar 42 dereceye çıkacak: 8 Temmuz 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Kavrulacağız, sıcaklıklar 42 dereceye çıkacak: 8 Temmuz 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Emeklileri sevindirecek haber! En düşük emekli maaşı 12 bin TL'mi olacak?
Emeklileri sevindirecek haber! En düşük emekli maaşı 12 bin TL'mi olacak?
Bugün altın fiyatları kaç lira? Altın düşer mi yükselir mi? 8 Temmuz 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları kaç lira? Altın düşer mi yükselir mi? 8 Temmuz 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
IFFHS, Dünyanın en iyi takımlar sıralama listesini yayınladı: Türk takımları kaçıncı sırada?
IFFHS, Dünyanın en iyi takımlar sıralama listesini yayınladı: Türk takımları kaçıncı sırada?
Osmaniye'de dehşet kaza: Kamyon köprüden aşağı yuvarlandı!
Osmaniye'de dehşet kaza: Kamyon köprüden aşağı yuvarlandı!
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! ''SİBERGÖZ-49'' operasyonlarında 29 ilde 110 şüpheli göz altına alındı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! ''SİBERGÖZ-49'' operasyonlarında 29 ilde 110 şüpheli göz altına alındı
Yorumlananlar
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!