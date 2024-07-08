Adana'da başıboş köpek dehşeti: Vücudu parçalanan çocuk ölüm kalım savaşı veriyor!

Adana'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki bir çocuk, biranda başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, ağır yaralandı. Küçük çocuğun hali yürekleri burktu.Sokaklarda adeta kol gezmeye başlayan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi Adana'da eklendi. Olay, 5 Haziran'da saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi.

OYUN OYNARKEN DEHŞETİ YAŞADI

Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Haşmet, yere yığıldı.

Haşmet'in arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı. Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı.

Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Her yeri delik deşik olan Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

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