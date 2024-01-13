Küresel piyasalar merak ediyordu: Amerika’da Üretici Fiyat Endeksi’nde beklenmedik düşüş!

Hafta içinde Amerika’da Tüketici Fiyat Endeksi, beklenen %0,2'lik büyümeyi ve önceki raporlama dönemindeki %0,1'lik büyümeyi geride yenerek %0,3'lük bir büyüme açıkladı. Buna karşılık, TÜFE yıldan yıla %3,4 artarak tahmin edilen %3,2'lik büyümeyi ve Kasım ayındaki %3,1'lik büyümeyi aştı.

Ek olarak, Çekirdek TÜFE beklentilerle uyumluyken, uzmanlar 209K'ya potansiyel bir büyüme bekleseler bile, İşsizlik Talepleri 203K'dan 202K'ya düştü.

ÜFE RAKAMLARI SON İŞLEM GÜNÜNDE PAYLAŞILDI

ABD'li üreticilere ödenen fiyatlar Aralık ayında düştü, düşen yakıt fiyatlarının düşmesiyle daha düşük oldu ve bu da sürdürülebilir şekilde daha düşük enflasyona giden yolu zorlaştırdı.

Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıl sonunda bir ay öncesine göre %0,1 düştü. Üst üste üçüncü aydan aya düşüş oldu. Ayrıca ekonomistlerin beklediği %0,2'lik artıştan daha düşük bir sürede geldi.

Aralık ayındaki düşüşün büyük bir kısmı, %12,4 düşen dizel yakıt fiyatlarına atfedilebilir. Gıda ve enerji hariç, PPI %0,2 yükseldi.

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Sonuçlar, daha yüksek fiyatların yerleşik kaldığını gösteren Perşembe günkü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon verilerini takip etti.

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Oran beklentilerini takip eden CME FedWatch Aracı, Mart ayında %74,2 yatırımcının Perşembe günü %70'ten daha yüksek bir kesintiye uğradını gösterdi. Bu da faiz indirim beklentilerini biraz baltaladı.