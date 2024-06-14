Eylem Tok ve oğlu Timur yakalandı! Türkiye’ye ne zaman iade edilecekler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından cani anne Eylem Tok ve oğlunun gözaltına alındığını duyurdu.

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Eylem Tok ve oğlu Timur yakalandı! Türkiye’ye ne zaman iade edilecekler

Geçtiğimiz mayıs ayında Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Türkiye'nin kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettiği nedenler ve 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un karıştığı kaza şu şekilde anlatıldı.

1 Mart saat 23.20'de İstanbul'da Belgrad Ormanı'na doğru Davutpaşa Karayolu'nda, beş kurban araçlarını kenara çekip arızalanan ATV'lerini tamir etmeye çalışırken, aynı yolda araç kullanan şüpheli Cihantimur, kurbanların ve ATV araçlarının bulunduğu kalabalığa çarptı. Bir kurban öldü ve diğerleri yaralandı. Sanık Timur, suçun işlendiği tarihte 16 yaşındaydı.

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Bakan Tunç'un açıklaması: Eylem Tok ve oğlu yakalandı

Mart ayından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde olan canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından Eylem Tok ve oğlunun Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Tunç, şunları söyledi:

Bugün ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, iade talebimiz kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."

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