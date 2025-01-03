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Kuran-ı kerime skandal hakareti sonrası gözaltına alınan Talha Sıraç Ünlü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Kutsal kitabımız Kuran-ı kerime yaptığı skandal hareketleri ile gündeme gelerek gözaltına alınanarak tutuklanan Talha Sıraç Ünlü'yü vatandaşlar Talha Sıraç Ünlü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? diye araştırmaya başladı. İşte Talha Sıraç Ünlü'nün ın biyografisi.

Kuran-ı kerime skandal hakareti sonrası gözaltına alınan Talha Sıraç Ünlü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
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Günlerdir Ferdi Tayfur'u hastane kapısında bekleyen ve daha sonra Kutsal kitabımız Kuran-ı kerime yaptığı skandal hareketleri ile gündeme gelerek gözaltına alınaarak tutuklanan Talha Sıraç Ünlü'yü vatandaşlar Talha Sıraç Ünlü kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? diye araştırmaya başladı. İşte Talha Sıraç Ünlü'nün biyografisi.

TALHA SIRAÇ ÜNLÜ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Talha Sıraç Ünlü 17 yaşındadır. Ferdi Tayfur'a büyük bir sevgi besleyen Ünlü, Tayfur'un hastaneye kaldırılmasının ardından giyimi ve tarzıyla Ferdi Tayfur'a benzetilmişti.

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TALHA SIRAÇ ÜNLÜ GÖZALTINA MI ALINDI?

Talha Siraç Ünlü'nün Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli Ünlü'nün evinde gözaltına alındığı açıklandı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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