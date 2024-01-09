Kulüp başkanı tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı! Dava 28 Şubat'a ertelendi!

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı hakeme saldırı davasında, hakim mahkemeyi 28 Şubat'a erteledi.

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Kulüp başkanı tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı! Dava 28 Şubat'a ertelendi!

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ve beraberindeki 3 sanığın yargılandığı dava, Ankara Batı Adliyesi 3. Asli Ceza Mahkemesinde görüldü. Karar açıklayan mahkeme, yazılı beyanlarını sunmak isteyenlere süre verip duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.

"TEHDİT KISMI DOĞRU DEĞİL"

Savunmasını yapan Faruk Koca, "Tehdit kısmı doğru değil, savcılıkta ifade vermiştim. Onun dışında bir şey demiyorum. Yaşanan durumdan dolayı duyduğum üzüntümü de anlatmıştım sizin huzurunuzda da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kamuoyunun bu olay ile meşgul edilmesi nedeniyle üzüntümü dile getiriyorum başka bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Osman Erkan Can ise şunları kaydetti:

"AYIRMAK İSTEDİM"

"İddianamede atılı suçu kabul etmiyorum. 4 yıldır profesyonel takım sorumlusu olarak görev yaparım. Olay günü yedek kulübesi arkası delegasyon alanında maçı izledim maç bitiminde başkan ve bazı kişilerin koştuğunu gördüm hakemin olduğu yerde arbede vardı. Ben önce gidip kollarımı açarak hakeme zarar gelmesini önlemek istedim. Bu sırada hakemin ayağa kalktığını gördüm ve arbedenin devam ettiğini düşündüm. Bu sırada önden biri boğazıma vurdu. Biri bana vurunca, ben de oraya doğru ayağımı salladım ancak kesinlikle hakem Umut Meler'e yönelik bir eylemim olmadı. Kendisi zaten bir metre önümdeydi. Ben zarar vermek istesem verirdim ama ayırmak istedim."

"Tehdit sözünü Faruk Koca'dan doğrudan duydum"

Hakem Meler ise "İddianamede anlattığım şekilde gerçekleşti olay. Daha önce ifade mi verdim, tekrar ederim. Tehdit sözünü Faruk Koca'dan doğrudan duydum şikayetçiyim" açıklamasında bulundu.

"Sizi bitireceğim"

Yan hakem Ömer Tolga Güldibi de tanık olarak dinlendi.

Güldibi, "Arkamızdan gelerek müsabakanın hakemine vurdu. Diğer kişilerin de tekmeyle vurduğunu gördüm. 2 kişinin tekme attığını gördüm. Sanık Koca yumruk vurduğu sırada önce hepimize yönelik olarak "Sizi bitireceğim" dedi ardından müşteki hakeme "seni öldüreceğim" şeklinde net tehditte bulundu" ifadesini kullandı.

Koca'nın avukatı ise tanık anlatımlarına karşı yazılı beyanda bulunacaklarını söyledi. Koca'nın avukatı, olay sırasında aynı yerde bulunan kişileri de tespit ettiklerini ve bu kişileri dosyaya bildirerek tanık olarak dinlenilmesini isteyeceklerini ifade etti.

Avukatların ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, kati rapor tanzimi için Meler'in Adli Tıp Kurumuna sevk işlemlerinin yapılmasına, Osman Erkam Can'ın avukatının davadan ayrılma talebinin reddedilmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, yazılı beyanlarını sunmak isteyenlere süre verip duruşmayı 28 Şubat'a erteledi. Kati rapor tanzimi için Meler'i Adli Tıp Kurumuna sevk eden hakim, sanıkların duruşmadan vareste tutulması talebini kabul etti.

Kulüp başkanı tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı! Dava 28 Şubat'a ertelendi!

Kulüp başkanı tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı! Dava 28 Şubat'a ertelendi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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