Murat Abbas, kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir, neden gözaltına alındı?

İstanbul cumhuriyet başsavcılığının başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınalar arasında adı geçen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'de ki görevi nedir' neden gözaltına alındı? diye araştırmaya başladılar. İşte İBB İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın biyografisi.

MURAT ABBAS KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1994’te BDO Denet’te denetim asistanı olarak iş hayatına başladı.

PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk gibi firmalarda finans müdürlüğü yaptı.

1999 yılında müzik sektörüne giriş yaptı ve birçok radyo programında editörlük yaptı.

Pozitif Live’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

2014 yılında Zorlu Holding’e katıldı ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalıştı.

Mart 2015’te Zorlu PSM Genel Müdürü olarak atandı.

2023 yılında İBB Kültür AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Murat Abbas Neden Gözaltına Alındı?

İBB’ye yönelik "yolsuzluk ve usulsüzlük" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yürütülen "CHP’de para sayma görüntüleri" ve "Kent Uzlaşısı" soruşturmalarında adı geçtiği belirtildi.

İBB iştiraki olan Kültür AŞ'nin bazı ihaleleri ve finansal işlemleri mercek altına alındı.

Murat Abbas’ın Kültür AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, şirketin aldığı ihaleler ve harcamalarla ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.

MURAT ABBAS NEDEN GÖZALTINA ALINDI

Savcılık tarafından yöneltilen suçlamalar şunlar:

"Suç örgütü yöneticisi olmak"

"Suç örgütüne üye olmak"

"İrtikap" (Kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak menfaat sağlaması)

"Rüşvet"

"Nitelikli dolandırıcılık"

"Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek"

“İhaleye fesat karıştırmak”