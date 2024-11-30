2019 Yerel Seçimleri'nde Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. İBB Meclisi'nin en genç üyesi olarak görev ala, şimdi ise Haber Türk Televizyonunda son dönemlerde başarılı bir şekilde ekran görüntüsü ile, haber sunuş tarzı ile izleyicilerin dikkatini çekerek Kübranur Uslu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli midir, ne mezunudur? diye araştırmaya başladı. İşte Kübranur Uslu'nun biyografisi.

KÜBRANUR USLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında yüksek not ortalaması yaparak Çift Anadal Programı’ndan kabul aldı ve İnşaat Mühendisliği ile birlikte okudu.

Yüksek Lisans eğitimini İTÜ’de Restorasyon Programı üzerine tamamladı. Tezini Balat İstipol Sinagogu Koruma Projesi adıyla tamamlayarak özellikle ahşap yapıların restorasyonu ve dini yapıların korunması üzerine uzmanlaştı. Kendi adına kurduğu ofiste mimarlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

​Mehmet Ali Birand döneminde Kanal D’de yayınlanan 32.Gün programında editörlük ve muhabirlik yaparak ekran önünde yer aldı. TRT 2 için hazırlanan Restorasyon 101 programında editörlük yaptı. Habertürk TV'de spiker olarak çalışmaktadır.

Haberin Devamı

2019 Yerel Seçimleri’nde Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. İBB Meclisi’nin en genç üyesi olarak görev aldı. İBB Meclisi’nde Harita Komisyonu Başkan Vekilliği ve İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkan Vekilliği yaptı. Beyoğlu Belediyesi’nde Encümen Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kültür ve sanat faaliyetlerine ilgi gösteren Uslu, İstanbul’un korunması ve tanıtılması üzerine çalışmalar yürütmüştür. İstanbul Boğazı’nda kano yapmaktan, seyahat etmekten ve öğrendiklerini anlatmaktan hoşlanmaktadır.

Kübranur Uslu şimdilerde ise Haber Türk Televizyonunda sunuculuk yapmaktadır.