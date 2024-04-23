Kronik hastalığın varsa hemen başvur! Ayda 3.375 TL sosyal yardım

Kronik hastalığı olanlara devletten her ay düzenli destek var. Bununla birlikte, bakanlık tarafından sağlanan yardımlar çerçevesinde, kronik hastalıklar en önemli gelir ve maddi yetersizlik nedenleri arasında yer alıyor.

Mersin'de yaşayan ve kronik hastalığı olan kişilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca 3 bin 375 TL'ye kadar düzenli olarak ödeme yapılıyor.

Mersin'de Silikozis Ve Kronik Hastalık Yardımı Kapsamları

Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psikososyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için, kronik hastalık yardımı olarak bilinen düzenli nakdi yardım programı geliştirilmiştir.

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından bu kapsamda onaylanan

- Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alan kişilere her ay 3 bin 336 TL sosyal yardım parası verilmektedir.

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Silikozis hastalığı yardımı, Silikozis hastalarına ödeme yapılmasıdır.

Silikozis hastalığı nedeniyle iş gücünü en az %15 oranında kaybedenlere bu yardım sağlanmaktadır.

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- Bu kapsamda 3 bin 375 TL sosyal yardım yardımı sağlanmaktadır.

Aile Bakanlığı Hastalık Yardım İçin Başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurmak için TC kimlik kartınız ve alacağınız sosyal yardım kapsamında istenen belgeler gereklidir.