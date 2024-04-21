Belediye personel alıyor! KPSS şartsız personel alımı

Muratpaşa Belediyesi, Kasiyer, Mutfak Görevlisi, Plaj Görevlisi, Garson, Temizlik Görevlisi, Cankurtaran ve Beden İşçisi pozisyonları için 63 kişilik açık pozisyon için işçi alımı yapacağını açıkladı.
Adayların başvuru şartları şunlardır
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 18 yaşında olması,
- Sağlık sorunları bulunmaması,
- İlgili işle ilgili bilgi ve becerilere sahip olması gerekir.
İşe alma süresi ne kadar sürer?
Alımlar geçici sürelidir ve çalışma süresi 5 ay 29 gündür.
Başvuru süreci nasıl işlemektedir?
18 Nisan 2024 tarihinde başlayan Muratpaşa Belediyesi iş başvuruları, 22 Nisan 2024 tarihine kadar İŞKUR üzerinden yapılacaktır. Başvurular yukarıda belirtilen ilan numaraları kullanılarak yapılacaktır.
• Servis Elemanı (Garson): 4 kişi - İlan No: 00008215985
• Kasiyer: 3 kişi - İlan No: 00008216014
• Plaj Görevlisi (Beach Boy): 10 kişi - İlan No: 00008216051
• Mutfak Görevlisi: 3 kişi - İlan No: 00008216199
• Temizlik Görevlisi: 5 kişi - İlan No: 00008216226
• Cankurtaran: 4 kişi - İlan No: 00008216275
• Cankurtaran: 6 kişi - İlan No: 00008216399
• Beden İşçisi (Genel): 28 kişi - İlan No: 00008211698