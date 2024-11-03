Kredi kartının ilk 6 numarasına dikkat edin! Kredi kartı numarasının o anlamını ilk kez duyacaksınız

Kartların ön yüzündeki rakamlar aslında rastgele seçilmiyor; her birinin ayrı bir anlamı var. Örneğin, kredi kartının üstünde bulunan 16 haneli numara, kartın sahibini ve kullanım amacını belirleyen önemli bilgileri içerir. Bu sayı genellikle dörtlü gruplara ayrılır. Kartın sahip olduğu sektörler ilk iki rakamla gösterilmektedir.



Örneğin, havayolu kartları tipik olarak 1 ve 2 rakamları ile başlarken, finans sektöründe kullanılan kartlar 4 veya 5 rakamları ile başlar.

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Kart numaraları, Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemleri tarafından belirli standartlara göre düzenlenir. Mastercard ve Visa kartları 4 ile başlar.

İLK 6 NUMARANIN ANLAMI

Kartın "Bank İdentification Number" (BIN) olarak adlandırılan ilk altı hanesi, kartın hangi bankaya ait olduğunu gösterir. Kartın bağlantılı olduğu banka hakkında bilgi edinmek bu şekilde mümkündür.

16 haneli numaranın yedinci ve on beşinci rakamları arasındaki bölüm, kart sahibinin hesap numarasını içerir. Kartın doğruluğunu garanti etmek için Luhn Algoritması tarafından doğrulanan son hane kontrol rakamıdır.

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Kartın arka yüzünde bulunan güvenlik kodu, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde güvenliği artırır. American Express kartları için bu kod dört haneli olup CVV (Card Validation Value) olarak bilinir. Visa ve Mastercard için üç haneli kod CVV olarak bilinir. Kartın fiziksel olarak kullanıldığı işlemlerde bir güvenlik önlemi olarak, güvenlik kodu şifre görevini üstlenir.