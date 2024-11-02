Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! 2 Kasım güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarının yanı sıra döviz kurundaki değişiklikler ve vergi artışları, benzin fiyatlarını doğrudan etkiler. Vatandaşlar, başta Google olmak üzere çeşitli arama moturları aracılığıyla "Benzin ne kadar?" ve "Motorin (mazot) kaç TL?" gibi soruları arıyor.



2 KASIM GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

2 Kasım 2024 Cumartesi günü, mazot ve LPG fiyatlarına indirim ve otogaz LPG'ye zam geldi. 2 Kasım 2024'te LPG fiyatlarına 71 kuruş zam yapılırken, mazot fiyatında 12 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

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Bu değişiklikler, tüm Türkiye'deki akaryakıt istasyonlarında tabelalarda gösterildi.

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin 42,84 TL

motorin 42,81 TL

LPG 26,03 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

* Benzin 42,72 TL

* Motorin 42,75 TL

* LPG 25,49 TL

Ankara

* Benzin 43,26 TL

* Motorin 43,36 TL

* LPG 26,04 TL

İzmir

* Benzin 43,70 TL

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* Motorin 43,85 TL

* LPG 26,04 TL