Ekrem İmamoğlu ilk kez konuştu! Erdoğan'ın davasına çok sert yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önemli açıklamalarda bulundu.



-Ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime kadar her alanda bir çöküş tablosu görüyoruz. İnsanlar sorunlarını dile getirirken, nedenlerini de çok iyi biliyor.



- Hangi uygulamaların ülkemizi böyle bir sürece soktuğunu açıkça belirtiyorlar. CHP üyeleri olarak, üzerimizdeki sorumlulukları hatırlatıyorlar.



- Her gün biraz daha büyük bir bunalıma sürüklenen 86 milyondan bahsediyorum. Bir kez daha topluma ilham olan, kurucu irade gibi bir irade göstermemizi, tekrar ayağa kalkarak itibarlı bir devlet, her bireyini eşit bir birey olarak seven, kucaklayan ve kucaklayan bir ortam yaratmamızı bekliyorlar.

ERDOĞAN'A DAVA YANITI

Her gün yeni kumpaslar oluşturarak iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Yine yeni bir yargı tacizini bize yeniden yaşattılar. Sayın Cumhurbaşkanı, Esenyurt Meydanı'nda haklı sözlerimiz, ifadelerimiz ve hatırlatmalarımıza kızmış.

Hemen avukatı aracılığıyla bana ve Sayın Genel Başkanımıza karşı birer milyon liralık tazminat davası açtı. 65 yaşında ve yaklaşık 40 yılını Türkiye'nin bilim dünyasına adamış bir kişi, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in kişilik haklarını ihlal ederek kişilik haklarını saldırı olarak değerlendirdiler.

Cumhuriyetin var oluş nedenlerini yok ederek milletimizi, ülkemizi ve devletimizi tüm dünyaya sefil ve rezil ederken, gereken sözü söylemeyi ve sormayı asla geride bırakmayız. Açıkça söylemek gerekirse, benim konuşmam bu konuda yoğunlaştı.