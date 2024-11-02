Altın dolar alan yaşadı! Borsa yine kaybettirdi

Küresel piyasalar ABD verilerinin aktif olduğu bir haftayı geride bırakırken, en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları da açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdam rakamlarının takip edildiği haftada altın ve dolar fiyatlarında bir hareketlilik yaşandı, ancak yurtiçi piyasalar daha sakindi.



BORSA KAYBETTİRDİ



BIST 100 endeksi, önceki hafta kapanışına oranla yüzde 0,26 değer kaybetti ve haftayı 8.885,00 puandan kapattı. En düşük 8.846,07 ve en yüksek 9.051,60 puana ulaştı.

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Yılın ikinci yarısından itibaren, Borsa İstanbul yatırımcıları yoğun bir satış baskısına maruz kaldı. Ekim ayında 8.640 seviyesine gerileyen BİST100 endeksi şu anda 9.000 seviyesini zorluyor.

ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Bu hafta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,53 artarak 3 bin 31 liraya yükseldi ve Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,60 artarak 20 bin 600 liraya yükseldi.

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Çeyreklik altın, önceki hafta sonu 5 bin 140 lira olan fiyatından yüzde 0,58 artarak 5 bin 170 lirayı gördü.

Bu hafta ABD doları 0,14 oranında değer kazanarak 34,3360 liraya yükselirken, Euro 0,31 oranında değer kazanarak 37,3300 liraya yükseldi. Bu hafta emeklilik fonları yüzde 0,38 ve yatırım fonları yüzde 0,56 değer artışı gösterdi.

Yatırım fonları kategorisi incelendiğinde, "kıymetli maden" fonları en yüksek kazancı %1,77 ile gösterdi.