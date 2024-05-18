Korkunç olay! 14 yaşında çocuğu kalbine yumruklar vura vura kalbini durdurdular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada darp edilen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk yaşam mücadelesi verirken, 2 saldırgan gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN KALBİ DURDU

Yumruk ve tekme darbeleri alan H.K., ağır yaralanırken kalbi de durdu. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler S.E. (17) ve Y.G. (16) polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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