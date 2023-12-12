Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda, maçı şifresiz yayınlayacak yabancı kanallar hangileri? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında bu gece saat 23:00 da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Parken Stadyumunda karşı karşıya gelip gruptan çıkıp ilk 16'ya girmek için mücadele edecek. Peki Kopenhag-Galatasaray maçını hangi kanalda, Maçı hangi kanallar şifresiz ve canlı yayınlıyor, maçı şifresiz yayınlayacak yabancı kanallar hangileri?