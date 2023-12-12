Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda, maçı şifresiz yayınlayacak yabancı kanallar hangileri?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında bu gece saat 23:00 da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Parken Stadyumunda karşı karşıya gelip gruptan çıkıp ilk 16'ya girmek için mücadele edecek. Peki Kopenhag-Galatasaray maçını hangi kanalda, Maçı hangi kanallar şifresiz ve canlı yayınlıyor, maçı şifresiz yayınlayacak yabancı kanallar hangileri?

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Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda, maçı şifresiz yayınlayacak yabancı kanallar hangileri?

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Parken Stadyumunda Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ YAYNLAYACAK TV KANALLARI

Saat 23:00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya'da yayın yapan Sky Sport Austria 1 canlı olarak ekranlara getirecek.

Kopenhag-Galatasaray maçı Exxen platformundan canlı olarak ekranlara getirilecek.

Kopenhag-Galatasaray Maçı İçin Yayın Yapacak Yabancı Kanallar!

Azerbaycan: CBC Sport

Avusturya: Sky Sport Austria 1

Belçika: Proximus Pickx

Kanada: DAZN

Danimarka: Viaplay Denmark

Finlandiya: C More Suomi

İtalya: Mediaset Infinity

İspanya: Movistar+

İsveç: TV4 Play

İsviçre: Blue Sport

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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