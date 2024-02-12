Konya'da kanlı pusu: Husumetlisini av tüfeğiyle vurdu, o dehşet anları kamerada!

Konya Seydişehir'da bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden husumeti bulunan şahsa pusu kurarak av tüfeğiyle vurdu. O dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Konya'da kanlı pusu: Husumetlisini av tüfeğiyle vurdu, o dehşet anları kamerada!

Dehşet verici olay Seydişehir ilçesi Seyit Ali Mahallesi Çeşmeli Meydanı yakınlarında meydana geldi.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre; babasının kullandığı otomobille evininin önüne gelen Harun K., aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Sefer Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilden inen Harun K.'ya, sokakta bekleyen araçtan inen Sefer Ö. tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Kendisine açılan ilk ateş sonrası Harun K. yola atlayarak kendisini korumaya çalışırken, şüpheli Sefer Ö. ise tüfeğini art arda ateşledi.

Bu sırada aracından inen Harun K.'nın babasının da bagajdan çıkardığı tüfekle şüpheli Sefer Ö.'ye ateş etmek istediği ancak koşarken ayağının takılması sonucu başarılı olamayarak yere düştüğü görüldü. Silahlı saldırgan arkadaşının kullandığı otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Görüntülerin devamında yaralanan Harun K.'nın otomobile binerek babası tarafından hastaneye götürüldüğü yer aldı.

Silahlı saldırı sonrası kaçan şüpheli Harun K., polisin yaptığı çalışma sonrası yakalayarak gözaltına alındı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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