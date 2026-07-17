Seda Sayan evli kadınları uyardı: Sosyal medya karıştı!

MİSAFİR KONUSUNDA KIRMIZI ÇİZGİSİ VAR

Konuk olduğu dijital yayında evliliklerdeki sınır yönetimini ve kendi ev hayatındaki kuralları anlatan Seda Sayan, özellikle eve kabul edilecek misafirler konusunda radikal bir kırmızı çizgisi olduğunu açıkladı.