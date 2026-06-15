Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır tepkisi: İsminlerini dahil sildirdi!

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası ihraç talebiyle disipline sevk edilen Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın görevleri resmen düşürüldü. TBMM resmi internet sitesinden unvanları kaldırılan iki ismin, Meclis'teki makam odalarında yer alan isimlikleri de söküldü.

CHP’de mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası yönetimi devralan ekibin başlattığı tasfiye süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) resmiyet kazandı. İhraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın unvanları elinden alınırken, krizin izleri Meclis koridorlarındaki makam odalarına kadar yansıdı.

TBMM RESMİ SİTESİNDEN DE ODALARDAN DA İSİMLERİ SİLİNDİ

Mahkeme kararıyla göreve gelen yeni CHP yönetiminin, Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen isimlere yönelik hamleleri Meclis bürokrasisinde karşılık buldu. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın görevleri resmen düşürüldü. İlk olarak TBMM'nin resmi internet sitesinde iki ismin "Grup Başkanvekili" unvanları kaldırıldı. Bu gelişmenin hemen ardından Meclis koridorlarında hareketli dakikalar yaşandı; görevleri sona eren Başarır ve Günaydın’ın TBMM'deki makam odalarının kapısında yer alan isimlikleri söküldü.

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DİSİPLİN VE İHRAÇ DALGASI GENİŞLİYOR

Meclis'teki yetkileri ellerinden alınan Günaydın ve Başarır, mutlak butlan kararı sonrası göreve gelen yeni yönetimin hedefindeki tek isimler değil. Parti içindeki güç savaşında şu ana kadar 11 önemli isim ihraç talebiyle ve tedbirli olarak disipline sevk edilmiş durumda...

O isimler şöyle;

Gökhan Günaydın (İstanbul Milletvekili)

Ali Mahir Başarır (Mersin Milletvekili)

Ensar Aytekin (Balıkesir Milletvekili)

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa Milletvekili)

Özgür Karabat (İstanbul Milletvekili)

Umut Akdoğan (Ankara Milletvekili)

Veli Ağbaba (Malatya Milletvekili)

Turan Taşkın Özer (İstanbul Milletvekili)

Burhanettin Bulut (Adana Milletvekili)

Tanju Özcan (Bolu Belediye Başkanı)

Ahmet Serkan Tuncer (Mezitli Belediye Başkanı)

CHP kulisleri, Meclis'teki isimliklerin sökülmesiyle somutlaşan bu tasfiye hareketinin, partideki bölünme senaryolarını ve yeni parti kurma iddialarını daha da hızlandıracağını konuşuyor.

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