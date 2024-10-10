Tarım ve orman bakanlığının gıda denetimleri sonucu gıdada sahtecilik yapan firmaların açıklandığı listede ünlü köfte zincirlerine sahip Köfteci Yusuf'un döner ve köftesinde domuz etine rastlandı açıklamasından sonra vatandaşlar, Köfteci Yusuf'un sahibi Kimdir? Yusuf Akbaş kimdir, nerelidir? Köfteci Yusuf nasıl zengin oldu? diye araştırmaya başladı. İşte köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akbaş'ın Biyografisi.

KÖFTECİ YUSUFUN SAHİBİ YUSUF AKBAŞ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Köfteci Yusuf Kimin?

1996 yılında İznik’te küçük bir dükkanda başlayan Köfteci Yusuf markası, bugün Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren dev bir restoran zincirine dönüştü. Bu büyümenin arkasındaki isim ise Yusuf Akkaş’tır. Köfteci Yusuf, günde 100 tona kadar et ve döner satışıyla Türkiye’nin en büyük köfte zincirlerinden biri haline geldi.

Yusuf Akkaş Kimdir?

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, Bursa'nın İznik ilçesinde 1996 yılında küçük bir dükkanda köfte satışı yapmaya başladı. Özellikle seyahat edenler için bir durak haline gelen bu dükkân, kısa sürede büyük bir müşteri kitlesine ulaştı. Akkaş, markalaşma yolunda hızla ilerleyerek Türkiye genelinde birçok şube açtı. Uygun fiyatlarla kaliteli et ürünleri sunmayı hedefleyen Yusuf Akkaş, bugün devasa bir marka haline gelen Köfteci Yusuf’un tek sahibidir.

Köfteci Yusuf'un Eti Domuz Mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinde adı geçmese de, bazı iddialar Köfteci Yusuf’un etinde domuz eti kullanıldığı yönünde oldu. Gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Fatih Altaylı da bu konuda çeşitli imalarda bulundu. Ancak ne Tarım ve Orman Bakanlığı ne de Köfteci Yusuf’tan bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Haberin Devamı

Köfteci Yusuf'un Sahibi Nasıl Zengin Oldu?

Yusuf Akkaş, İznik’te başladığı köftecilik serüveninde büyük bir başarı yakaladı. Küçük bir dükkandan dev bir zincir markasına dönüşen Köfteci Yusuf, sadece köfte değil, ekmek arası, burger, döner gibi farklı ürünlerle de hizmet vermeye başladı. Bugün Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan ve günlük 100 tona kadar et satan Köfteci Yusuf, bu başarısı sayesinde Yusuf Akkaş’a büyük bir servet kazandırdı.

Yusuf Akkaş Nereli?

Yusuf Akkaş, Bursa'nın İznik ilçesindendir ve Köfteci Yusuf markasının tüm hisseleri ona aittir.

İşte Tarım Bakanlığının Yayınladığı Belge