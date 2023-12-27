Kocasını sevgilisiyle minibüste yakaladı! Olanlar oldu kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi!

Van'da 4 çocuk annesi bir kadın, minibüste karşılaştığı kocasının sevgilisiyle saç saça baş başa kavga etti.

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Kocasını sevgilisiyle minibüste yakaladı! Olanlar oldu kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi!

Van'da 4 çocuk annesi bir kadın, minibüste karşılaştığı kocasının sevgilisiyle saç saça baş başa kavga etti.

Edinilen bilgilere göre, eşini takip eden bir kadın, kocası ve sevgilisinin bindiği minibüse bindi.

Minibüste kocasının sevgilisine küfürler savuran kadın, hıncını alamayarak tokat attı, yetmedi saçını çekip kadını yere attı.

Minibüstekilerin araya girmesiyle 4 çocuk sahibi olduğunu söyleyen kadın minibüsten indirilirken, kocası ile sevgilisi de aynı minibüste yola devam etti.

Kocasını sevgilisiyle minibüste yakaladı! Olanlar oldu kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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