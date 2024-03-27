Kocaeli'de korkunç olay! Öfkeli kardeş abisinin boğazını kesti!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda gece saatlerinde içki içen abi kardeş bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Çıkan kavga sonunda öfkeli kardeş, eline bıçak alıp abisinin boğazını kesti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları bütün müdahaleye rağmen yaralı şahısı kurtaramadı.

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Kocaeli'de korkunç olay! Öfkeli kardeş abisinin boğazını kesti!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen abisini boğazını keserek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay, saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (33) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla abisi Murat P.'nin boğazını kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı.

Kocaeli'de korkunç olay! Öfkeli kardeş abisinin boğazını kesti!

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'de korkunç olay! Öfkeli kardeş abisinin boğazını kesti!
Gözaltına alınan Mert P. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert P. ile abisi Murat P. arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'de korkunç olay! Öfkeli kardeş abisinin boğazını kesti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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