Kocaeli'de korkunç olay! Öfkeli kardeş abisinin boğazını kesti! Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda gece saatlerinde içki içen abi kardeş bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Çıkan kavga sonunda öfkeli kardeş, eline bıçak alıp abisinin boğazını kesti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları bütün müdahaleye rağmen yaralı şahısı kurtaramadı.