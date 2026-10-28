İspanya'da dehşet kaza: Yüksek hızlı trenler çarpıştı, 46 kişi öldü, 150 yaralı var...

Son dakika... İspanya'da iki yüksek hızlı tren çarpıştı. İlk belirlemelere göre kaza nedeniyle 46 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

İspanya'da Madrid- Endülüs seferi yapan iki yüksek hızlı yolcu treninin çarpıştığı bildirildi. France24'te yer alan haberde, ilk belirlemelere göre 46 kişinin hayatını kaybettiği ve 150 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İKİ VAGON YAMAÇTAN YUVARLANDI

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, sabah yerel saatle 08: 54'te (TSİ 10: 54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde iki hızlı tren çarpıştı. Olaya ilişkin 112 acil servis kaynaklarına göre, çarpışmada iki vagon yamaçtan yuvarlandı.

SEFERLER DURDURULDU

Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi.

İspanyol basınındaki haberlerde, görgü tanıkları çok sayıda yaralı olduğunu ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini bildirdi.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ: DEHŞETE DÜŞTÜM

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, meydana gelen kazanın ardından "dehşete düştüğünü" açıkladı.

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Acil durum ekiplerinin kazadan etkilenen kişilere yardım etmek ve güvenliklerini sağlamak amacıyla sahada çalıştığını belirten Sanchez, ilgili tüm idarelerin koordinasyon içinde hareket ettiğini ifade etti.

Sanchez, "Toledo'da meydana gelen tren kazası karşısında dehşete düştüm. Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ve Kastilya-La Mancha Bölge Başkanı Emiliano García-Page ile sürekli iletişim halindeyim" ifadelerini kullandı.

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