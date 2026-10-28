Ankara'da uyuşturucu, fuhuş ve çocuk istismarı ile gündeme gelen mekanlar tek tek yıkılıyor!

Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde uyuşturucu, fuhuş ve çocuk istismarı iddiaları nedeniyle daha önce mühürlenen pavyonların bulunduğu bölgede yıkım çalışmaları başladı. Ulus'taki Çankırı Caddesi'nde bugüne kadar 38 eğlence mekanı kapatılırken, belediye ekipleri işletme şartlarına uygun olmayan 4 yapıyı yıktı. Bölgede yıkım çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, uyuşturucu, fuhuş ve çocuk istismarı gibi suçlara ilişkin iddialar kapsamında daha önce mühürlenen eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede yıkım çalışmaları başladı. Ulus'taki Çankırı Caddesi'nde işletme şartlarına uygun olmadığı belirlenen yapılar, belediye ekiplerince yıkılıyor.

PAVYONLAR TEK TEK YIKILIYOR

Başkent Ankara'nın Ulus semtinde bulunan pavyon ve eğlence mekanlarına yönelik başlatılan işlemlerde yeni bir aşamaya geçildi.Altındağ ilçesindeki Çankırı Caddesi'nde, daha önce çok sayıda eğlence mekanının kapatıldığı bölgede yıkım çalışmaları başlatıldı.Altındağ Belediyesi ekipleri, emniyet ve valilik tarafından genel güvenlik ve asayiş bakımından sakıncalı olduğu bildirilen yapılara yönelik harekete geçti. Çalışmalar kapsamında 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

20 EĞLENCE MEKANI MÜHÜRLENMİŞTİ

Türkiye gazetesinin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ekim'de gerçekleştirilen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında Ulus bölgesindeki 20 eğlence mekanı mühürlenmişti.İşletmeler hakkında fuhuş, uyuşturucu, müstehcenlik ve çocukların istismarıyla bağlantılı yasa dışı faaliyetlere ortam sağlandığı yönünde iddialar bulunuyordu.

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Soruşturma dosyasında, reşit olmayan kişilerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin bulguların yer aldığı da öne sürülmüştü.Söz konusu iddialara ilişkin adli ve idari süreçler devam ediyor.

BÖLGEDE 38 EĞLENCE YERİ KAPATILDI

Çankırı Caddesi'nde bugüne kadar toplam 38 eğlence yerinin kapatıldığı bildirildi.Kapatma işlemlerinin ardından işletme şartlarına uygun olmayan ve güvenlik açısından sakıncalı olduğu belirtilen yapıların yıkımına geçildi.

Bölgede önümüzdeki günlerde başka yapıların da yıkılması gündemde.

ULUS'UN TARİHİ KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARILACAK

Yıkım çalışmalarının ardından Ulus'un tarihi kimliğinin ve kültürel dokusunun yeniden ön plana çıkarılması hedefleniyor.Bölgenin çevre düzenlemesiyle daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

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