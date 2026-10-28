Korumasından Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler peş peşe döküldü!

Yolsuzluk, kara para aklama ve gizli ortaklık iddialarıyla gündeme gelen Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir’den çok konuşulacak ifade... "Sarıgül’ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu" diyen Demir, "Mustafa Sarıgül, fiili müdahalelerde bazen vücuduma dokunurdu, bazen de vücudumu öpmek isterdi" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda parayı aklamaya yönelik işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü. Soruşturma dosyasında 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale yapıldığı ve 1 milyar avroluk bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği iddiaları yer aldı. Ayrıca 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği belirtildi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe çıkarılan Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı ve Çağlar Sezgin tutuklandı.

SARIGÜL'ÜN KORUMASINA EV HAPSİ

Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ile Atakan Eren hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İki şüpheli bu kararla serbest bırakıldı. Olayın yankıları sürerken Beşir Ömer Demir'in ifadesi de ortaya çıktı.

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İşte Sarıgül ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıktığı öne sürülen Beşir Ömer Demir’in bizzat kendi avukatının gözetimi ve denetiminde cumhuriyet savcısına verdiği resmi ifade metni:"Mustafa Sarıgül ile tanıştıktan sonra iletişimim devam etti. 2015 yılında aktif olarak ekibinde çalışmaya başladım. 2020 yılında askere gidip geldikten sonra ise evlendim. Evliliğimde de nikâh şahidi Mustafa Sarıgül’dür.

Mustafa Sarıgül ile tarafıma ait görüntüler 2024 yılında basına yansıdı. 2021 yılından itibaren Mustafa Sarıgül’ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikâyetçi olamadım.2024 yılında da görüntüler çıktıktan sonra Mustafa Sarıgül’ün avukatları tarafından düzenlenen evrakın içeriğinde de Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100.000 Euro cezai şart ödeyeceğim belirten kâğıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım.

Mustafa Sarıgül’ün üç yıl sayısız kere cinsel saldırısına maruz kaldım. İtibarım zedelendiğinden, intiharı düşündüğümden dolayı avukatı tarafından 150.000 dolar çocuğumun geleceği için para ödendi. Mustafa Sarıgül milletvekili olup YENİ Parti’de güçlü bir siyasetçi olduğundan dolayı bu olayların gerçekliği ortaya çıkmadı.Mustafa Sarıgül, fiili müdahalelerde bazen vücuduma dokunurdu, bazen de vücudumu öpmek isterdi.İstanbul’daki evi Platin Konutları’nda ve Ankara’daki Angora Evleri’nde sayısız kere cinsel saldırısı olmuştur.

Bu olaylar ile ilgili (HTS) bazlarıma bakıldığında ortaya çıkacaktır. Ayrıca basına yansıyan video incelendiğinde mağduriyetim ortaya çıkacaktır.Mustafa Sarıgül’ün tarafıma yaşattığı cinsel saldırılar kendi rızam ile gerçekleşmedi. Korktuğumdan dolayı zevk almadığım olaylara karşılık vermedim. Bir bakıma kendisinin zevk aldığı, benim mağdur olduğum ilişkiler yaşandı."

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