Kerem Aktürkoğlu için atılan başlık çok konuşulur! Benfica'da mağlubiyetin faturası milli futbolcuya kestiler!

Sezon başı sürpriz bir şekilde yüksek bonservis bedeli ile Benfıcay'a transfer olan ve başarılı performansı ile adından söz ettiren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, son zamanlardaki form düşüklüğü ve en son oynanan Barcelona, maçındaki etkisiz oyun yüzünden mağlubiyetin kendisine kesilmesine neden olurken, karşılaşmanın ardından Portekiz gazetesi Abola yayınladığı maç değerlendirmesinde Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştirilerde bulunarak çok konuşulacak başlık attı.

ŞAMPİYONLAR LİG'İNDE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Barcelona ile Benfica, Portekiz'de karşı karşıya geldi. Kerem ve Orkun'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi Barcelona 10 kişi kalmasına rağmen kazandı.

KALECİ MAÇA DAMGA VURDU

Mücadelenin henüz 18. Saniyesinde Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinden vuruşunda maçta 7 hayati kurtarış yapan Barcelona kalecisi Szczesny son anda çıkardı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Barcelona tek golle kazandı. Maç sonrası Portekiz basını milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun performansına sert eleştirilerde bulundu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 61'inci dakikada Raphinha kaydetti. Mücadelenin 22'nci dakikasında konuk ekipte Pau Cubarsi kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Barcelona, rövanş maçı öncesinde avantajı kaptı.

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BARCELONA'DAN REKOR

Barcelona,Curbarsí'nin 22. dakikada oyundan atılması nedeniyle maçın büyük bir bölümünü bir eksik oyuncuyla oynamak zorunda kalmasına rağmen Benfica deplasmanında galip gelerek Şampiyonlar Ligi son 16 turunda avantajı kaptı. Bu istatistik Katalan takımı için eşi benzeri görülmemiş bir başarıya işaret ediyor, zira milyonluk turnuva tarihinde ilk kez bir takım bu kadar uzun süre (69 dakika) bir kişi eksik oynadıktan sonra deplasmanda kazandı.

Bir önceki rekor, 2018 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Valencia deplasmanında 62 dakika bir eksik oyuncuyla oynadıktan sonra kazanan Juventus'a aitti. O maçta Cristiano Ronaldo kırmızı kart görerek takımını dezavantajlı bir konumda bırakmıştı.

ABOLA: MİLYON DOLARLIK SORU: TÜRK NEREDE?

Karşılaşmanın ardından Portekiz gazetesi Abola yayınladığı maç değerlendirmesinde Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Abola, 10 üzerinden 4 verdiği Kerem'in Barcelona maçındaki performansı sonrası, "Milyon dolarlık soru: Sezonun ilk iki ayında Benfica taraftarlarını büyüleyen Türk nerede? İlk yarıda topa mümkün olan en iyi şekilde kafa vuracak soğukkanlılığı gösteremedi ve Szczesny'nin kurtarmasına izin verdi. İkinci yarıda oyuna daha fazla dahil oldu ama yine de geçen yıl Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yarattığı tehlikeyi yaratamayacak kadar umursamazdı" ifadelerini kullandı.